Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce rośnie. Najnowsze dane GUS

Już ponad milion cudzoziemców pracuje w Polsce

W ostatnim dniu grudnia 2025 r. pracę w Polsce wykonywało ponad 1,141 mln cudzoziemców, a więc o 7,2 proc. więcej niż w ostatnim dniu grudnia 2024 r. – podał we wtorek GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się o 0,3 proc.

„Wobec ostatniego dnia grudnia 2024 r. ich liczba wzrosła o 77,1 tys. osób (7,2 proc.). W porównaniu do końca listopada 2025 r. ich liczba zwiększyła się o 3,1 tys. osób (0,3 proc.). Na ostatni dzień grudnia 2025 r. wśród analizowanej populacji cudzoziemców 439,6 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W odniesieniu do 31 grudnia 2024 r. ich liczba zwiększyła się o 25,3 tys. osób (6,1 proc.), natomiast w porównaniu do 30 listopada 2025 r. ich liczba pozostała na podobnym poziomie” – podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Dodał, że wzrósł odsetek cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce. Na koniec grudnia 2025 r. było to 6,9 proc., a na koniec grudnia poprzedniego roku - 6,8 proc.

Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni

„Według stanu na 31 grudnia 2025 r., wśród populacji cudzoziemców wykonujących pracę większość stanowili mężczyźni ‒ ich udział wyniósł 59,8 proc. – o 0,3 p. proc. więcej niż rok wcześniej i o 0,1 p. proc. więcej niż na koniec listopada 2025 r. W poszczególnych miesiącach 2025 r. struktura cudzoziemców wykonujących pracę według płci nie ulegała zasadniczym zmianom. Na koniec grudnia 2025 r. mężczyźni stanowili 52,6 proc. wykonujących pracę obywateli Ukrainy, natomiast w grupie cudzoziemców pochodzących z innych państw udział mężczyzn wyniósł 74,9 proc.” – przekazał GUS.

Pracownicy zagraniczni wg narodowości

Z danych wynika, że na koniec grudnia ub.r. obywatele Ukrainy stanowili 67,6 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Było ich 771,8 tys., a więc o 8,1 proc. więcej niż w ostatnim dniu grudnia 2024 r. oraz o 0,3 proc. więcej niż w listopadzie 2025 r. Drugą pod względem liczebności grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Białorusi, których było 118,9 tys.