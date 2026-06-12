Długo zapowiadany bon dla seniora zyskał poparcie posłów. 11 czerwca Sejm uchwalił ustawę o bonie senioralnym, co oznacza, że jeszcze w 2026 roku osoby po 65. roku życia będą mogły skorzystać ze wsparcia. Za głosowało 415 posłów, przeciwko była jedna osoba, 20 posłów wstrzymało się od głosu.

Kto w 2026 roku otrzyma bon senioralny? Wiek nie jest jedynym kryterium. Duże znaczenie ma dochód seniora.

Bon senioralny 2026 - co to za wsparcie?

Bon senioralny to zupełnie nowy rodzaj wsparcia dla seniorów. Nie ma charakteru pieniężnego, za to opiewa na określoną kwotę, którą można przeznaczyć na opłacenie konkretnych usług opiekuńczych. Chodzi m.in. o codzienną lub doraźną pomoc w zakresie czynności higienicznych, przygotowywania posiłków, zrobienia zakupów czy umówienia wizyty u lekarza. Co ważne, taka pomoc ma określone ramy czasowe: usługi opiekuńcze mają być udzielane maksymalnie przez dwa tygodnie.

O tym, jakie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i jak długo będzie otrzymywał senior, zdecyduje gmina. Celem bonu senioralnego jest wsparcie osób starszych w miejscu ich zamieszkania po to, by jak najdłużej mogły pozostać w dobrze znanym sobie otoczeniu. Bon senioralny to nie tylko wsparcie dla polskich seniorów w wieku 65+. Ma on być dostępny zarówno dla obywateli Polski jak i państw UE lub: Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Bon senioralny jest świadczeniem niepieniężnym. We wcześniejszych zapowiedziach wymieniano kwotę 2150 zł na miesiąc, jednak o tym, ile konkretnych usług (które mają różny koszt) otrzyma senior, ma decydować gmina. To samorządy zostały zobligowane do weryfikacji wniosków pomocowych, organizacji świadczeń (przypisania opiekuna, koordynację usług). Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Senioralnej ma z kolei koordynować działania dotyczące opieki długoterminowej i sporządzać raporty o sytuacji osób starszych.

Kto otrzyma bon senioralny w 2026 roku? Te warunki trzeba spełnić

Pierwszym ważnym kryterium jest wiek: wsparcie może zostać przyznane wyłącznie seniorom, którzy skończyli 65 lat. Jednak kryterium wiekowe nie jest jedynym, które trzeba spełnić. Bon senioralny mogą otrzymać jedynie ci seniorzy, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 3410 zł. Oczywiście wsparcie powędruje wyłącznie do osób, które pomocy w codziennych czynnościach potrzebują. To właśnie ustali gmina. Z kolei seniorzy i ich rodziny będą mogli uzyskać pomoc w zakresie formalności i dostępnych form usług m.in. u powiatowego koordynatora opieki długoterminowej.

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności z bonu skorzystają seniorzy mieszkający w gminach, w których publicznych usług opiekuńczych brakuje. Ma być realizowany w ramach 3-letnich programów, pierwszy obejmie lata 2026-2028. Tylko w 2026 roku na realizację programu przewidziano 100 mln zł, w kolejnych latach finansowanie będzie większe: 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. W sumie budżet państwa przeznaczy na realizację programu miliard złotych.

Start programu zaplanowano na IV kwartał 2026 roku, bardzo możliwe, że bon senioralny zacznie działać już we wrześniu.

Usługi opiekuńcze dla tysięcy seniorów

W Polsce w 2024 roku żyło ponad 7 mln osób po 65 roku życia. Wsparcie w postaci bonu senioralnego trafi jednak jedynie do tych, którzy spełniają warunki do jego otrzymania, miesięczny dochód nie może przekraczać 3410 zł. Kwota ta ma podlegać waloryzacji: wzrost wysokości świadczeń będzie jednocześnie oznaczał wyższy próg dochodowy. Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy seniorów.

Bonu senioralnego nie otrzymają seniorzy korzystający z całodobowej opieki instytucjonalnej. Ustawa o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych zakłada również ewaluację jakości udzielanych usług.

Teraz ustawa trafi do Senatu, zanim wejdzie w życie konieczny jest również podpis prezydenta.