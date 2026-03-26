Nie tylko coroczna marcowa waloryzacja rent i emerytur pozwala na zniwelowanie skutków inflacji. Również dodatki do emerytury i różnego rodzaju świadczenia dodatkowe pozwalają podnieść comiesięczne dochody. Warto wiedzieć, jakie dodatki do rent i emerytur przysługują tej grupie wiekowej.

Dodatki do emerytury dla osób 65+

Czy wystarczy osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), by od razu pobierać świadczenie emerytalne wraz z dodatkami? To ważna informacja, obecnie stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniej pensji, przekracza 50 proc. Szacunki pokazują jednak, że za 30 lat emeryci będą musieli przeżyć za równowartość 25 proc. ich obecnej pensji. W obliczu takich prognoz trudno zakładać, że z samej emerytury da się żyć na dostatnim poziomie. Ci, którzy nie oszczędzają na emeryturę, zapewne będą zmuszeni pracować dłużej.

Warto wiedzieć, że oprócz samej emerytury powszechnej, poszczególnym grupom emerytów przysługują różnego rodzaju dodatki. Mogą one zależeć od wykonywanej pracy (przykładem jest tutaj świadczenie ratownicze) czy stanu zdrowia.

Niektóre dodatki przysługują jednak z racji samego wieku. Tak jest z dodatkiem pielęgnacyjnym dla osób po 75. roku życia. A na co mogą liczyć młodsi emeryci, już po 65. urodzinach? Oto lista dodatków dla osób 65+.

13. emerytura dla osób 65+ i nie tylko

Od marca tego roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Nic dziwnego, że dodatkowe roczne świadczenia i dodatki do rent i emerytur pomagają ratować niejeden budżet. Tym bardziej, że trzynasta emerytura jest wolna od zajęcia komorniczego. W całości trafia do uprawnionego, nawet jeśli z comiesięcznego świadczenia komornik ściąga należności.

Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje nie tylko emerytom, a więc kobietom 60+ i mężczyznom 65+, lecz wszystkim, którzy na dzień 31 marca danego roku mają prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury (także emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Trzynastą emeryturę dostaną również wszystkie osoby w wieku emerytalnym, w dodatku o trzynastkę nie trzeba wnioskować, dodatkowe świadczenie jest wypłacane w kwietniu w terminie standardowej wypłaty świadczeń.

14. emerytura - nawet 1 978,49 zł brutto

Kolejnym dodatkowym świadczeniem, które może podnieść dochody seniora 65+ jest czternasta emerytura. „Czternastka” wypłacana jest we wrześniu, a jej wysokość zależy od spełnainai kryterium dochodowego. Nie otrzymują jej więc wszyscy emeryci, jednak spora liczba osób otrzyma to świadczenie. Różne będą za to jego kwoty.

Osobom, które otrzymują główne świadczenie w kwocie nieprzekraczającej 2900 zł brutto, czternasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. W 2026 roku czternastka dla tych osób będzie wynosić więc 1 978,49 zł brutto. Ci, którzy pobierają wyższą emeryturę, dostaną mniej na zasadzie „złotówka za złotówkę”. O 14. emeryturę nie trzeba wnioskować.

Darmowe leki dla osób 65+

Seniorzy po 65. roku życia mogą również liczyć na darmowe leki. Nie wszystkie zostaną im wydane w aptece nieodpłatnie, jednak ten przywilej może znacząco wpłynąć na koszty życia, zwłaszcza w przypadku osób z chorobami przewlekłymi.

By otrzymać darmowe leki trzeba mieć receptę z symbolem „S”. To właśnie on uprawnia do nieodpłatnego wydania leku. Darmowe leki przysługują po spełnieniu trzech warunków:

w dniu wystawienia recepty pacjent ma skończone 65 lat,

lek, na który wystawiana jest recepta znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków,

pacjent ma rozpoznane schorzenie, w którego leczeniu dany lek został zarejestrowany jako refundowany.

Osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci (nie tylko kobietom) przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Średnio ZUS wypłaca 1000 zł miesięcznie. Uprawnione do tego dodatku są osoby (głównie są to matki), które nie zdołały wypracować minimalnej emerytury, ponieważ poświęciły się opiece nad dziećmi i zrezygnowały z pracy (przez co ich staż pracy jest krótszy niż 20 lat) lub w ogóle pracy nie podjęły.

O dodatek wyrównujący emeryturę do minimalnej trzeba złożyć wniosek. Kobiety mogą zrobić to po 60. roku życia, mężczyźni (po spełnieniu określonych warunków) po 65. roku życia.

Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z najczęściej przyznawanych dodatków do emerytury. Po marcowej waloryzacji wynosi 366,67 zł. Z reguły wypłacany jest osobom po 75. roku życia (wypłacany jest z automatu, nie trzeba wówczas składać wniosku), jednak może być przyznany także wcześniej.

By go otrzymać przed 75. urodzinami trzeba jednak złożyć wniosek. Nie zostanie przyznany osobie, która nie potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach (jego funkcją jest wsparcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji). Po 65. roku życia mogą go więc otrzymać jedynie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, co potwierdza zaświadczenie o stanie zdrowia.