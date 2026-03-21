Jeszcze w 2025 roku ZUS informował, że 80% emerytów otrzymuje emeryturę na konto bankowe, pozostali dostają pieniądze przekazem pocztowym, czyli w gotówce.

Z pewnością tańszy dla ZUS jest system bezgotówkowy, zgodnie z obecnymi stawkami obowiązującymi od 2025 roku organ rentowy płaci Poczcie Polskiej 19,95 zł za każdy przekaz pocztowy. Doręczanie emerytury pocztą jest więc droższe, dlatego ZUS zachęca seniorów do tego, by korzystali z przelewów bankowych. Wciąż jednak część seniorów woli dostawać emeryturę w gotówce, jest to dla nich wygodniejsze.

Czy sposób doręczania emerytury wpływa na czas, w którym senior dostaje świadczenie? Sprawdzamy.

Harmonogram wypłat emerytur w kwietniu 2026

Zarówno jeśli chodzi o emerytury kwietniowe jak i dodatkowe roczne świadczenia (13. emerytury), będą one wypłacane w stałych terminach (1, 6, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca), jednak w kwietniu, z racji Wielkanocy i układu weekendów harmonogram wypłat emerytur i 13. emerytur wygląda następująco:

1 kwietnia,

3 kwietnia,

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

24 kwietnia.

Wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych będą realizowane w 1, 6, 10, 15, 20 i 25 terminie płatności w kwietniu oraz 1 maja, z zachowaniem ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Wcześniej emerytura na konto czy pocztą?

Środki na wypłaty są przekazywane na pocztę 3 dni robocze przed terminem płatności, a do banku 1 dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem czy przypada on w dzień roboczy czy nie.

Termin płatności Data, do której wypłata musi być zrealizowana Termin przekazania środków na pocztę Termin przekazania środków do banku 01.04.2026 r. 01.04.2026 r. 27.03.2026 r. 31.03.2026 r. 06.04.2026 r. 03.04.2026 r. 31.03.2026 r. 02.04.2026 r. 10.04.2026 r. 10.04.2026 r. 07.04.2026 r. 09.04.2026 r. 15.04.2026 r. 15.04.2026 r. 10.04.2026 r. 14.04.2026 r. 20.04.2026 r. 20.04.2026 r. 15.04.2026 r. 17.04.2026 r. 25.04.2026 r. 24.04.2026 r. 21.04.2026 r. 23.04.2026 r. 01.05.2026 r. 30.04.2026 r. 27.04.2026 r. 29.04.2026 r.

Trzynasta emerytura jest wypłacana wraz ze świadczeniem głównym i podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych. Podstawę opodatkowania i oskładkowania ZUS ustala biorąc pod uwagę sumę przyznanych świadczeń brutto, a przy ustalaniu zaliczki na podatek stosuje jedną kwotę zmniejszającą podatek (300 zł), zatem kwota do wypłaty będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego.