Wypłaty trzynastej emerytury realizowane są w kwietniu, wyjątkowo z racji układu kalendarza przelewy mogą być realizowane w marcu. W tym roku taka sytuacja jednak nie będzie miała miejsca. 1 kwietnia wypada w środę, zatem najpewniej to właśnie wtedy na kontach uprawnionych pojawią się trzynastki. Jednak zdecydowana większość osób trzynastą emeryturę dostanie dopiero po Wielkanocy.

Reklama

Trzynaste emerytury dopiero po Wielkanocy

Trzynastą emeryturę, tak samo jak podstawowe świadczenie, którego pobieranie uprawnia do jej otrzymania (emerytura, renta socjalna, rodzinna, szkoleniowa, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy), ZUS wypłaca zgodnie z harmonogramem. W 2026 roku przelewy trzynastek dotrą więc:

1 kwietnia,

3 kwietnia (wcześniejszy przelew dla osób z terminem wypłaty na 6. dzień miesiąca),

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

24 kwietnia (wcześniejszy przelew dla osób z terminem wypłaty na 25. dzień miesiąca).

Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem

- wyjaśnia Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS.

Tylko ci, którym ZUS wypłaca świadczenia 1. lub 6 kwietnia dostaną trzynastą emeryturę przed Wielkanocą. Miliony seniorów poczekają dłużej.

Przykład Jeszcze dłużej poczekają osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. ZUS wypłaci im trzynastki dopiero w maju.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Nie wszyscy dostaną tyle samo

Kwota trzynastej emerytury brutto w tym roku wynosi 1978,49 zł i jest równa wysokości minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Dodatkowe roczne świadczenie wypłacane jest wraz ze świadczeniem głównym i podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych.

Podstawę opodatkowania i oskładkowania ustalimy biorąc pod uwagę sumę przyznanych świadczeń brutto, a przy ustalaniu zaliczki na podatek zastosujemy jedną kwotę zmniejszającą podatek (300 zł), zatem kwota do wypłaty będzie uzależniona od wysokości otrzymywanego świadczenia głównego

- wyjaśnia Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS.