Wypłaty trzynastych emerytur coraz bliżej, wkrótce blisko 10 milionów Polaków otrzyma prawie 2000 zł brutto. Kiedy dodatkowe roczne świadczenia pojawią się na kontach lub trafią do uprawnionych przekazem pocztowym?

Reklama

Wyższa 13. emerytura wkrótce na kontach

W tym roku wypłaty trzynastej emerytury można spodziewać się wcześniej. Część uprawnionych (ci, którzy zgodnie z harmonogramem wypłat otrzymują świadczenie podstawowe 1. lub 6. dnia miesiąca) trzynastą emeryturę dostanie jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Wcześniejszego przelewu „trzynastki” mogą spodziewać się również otrzymujący świadczenie podstawowe 25. dnia miesiąca, ponieważ w kwietniu 2026 roku dzień wypłaty wypada w sobotę. W takiej sytuacji ZUS wypłaci trzynastkę (oraz podstawowe świadczenie) dzień wcześniej.

Warto wiedzieć, że nie tylko emeryci dostaną w 2026 roku trzynastą emeryturę. Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje również tym, którzy na dzień 31 marca 2026 mają prawo do jednego z następujących świadczeń:

emerytury,

renty socjalnej, rodzinnej, szkoleniowej,

świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy.

W 2026 roku wyższa trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura w tym roku będzie wyższa dokładnie o 99,58 zł. W 2025 roku trzynasta emerytura wynosiła dokładnie 1878,91 zł brutto W tym roku zgodnie z waloryzacją wzrosła o 5,3%, wynosi więc dokładnie 1978,49 zł brutto. Od trzynastki potrąca się składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto wiedzieć, że przy uzyskiwaniu dochodów niższych niż 30 000 zł rocznie można złożyć wniosek do ZUS o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł. Wniosek składa się na formularzu EPD-21, pozwala on podwyższyć kwotę netto 13. emerytury o ponad 200 zł.