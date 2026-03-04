Na wypłatę trzynastej emerytury czeka blisko 10 milionów Polaków. To około 8,4 mln emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłaca ZUS i około 1 mln pobierających świadczenia w KRUS. Trzynastkę wypłacają również Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i Wojskowe Biura Emerytalne MON.

W 2026 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - „trzynastki“ na kontach pojawią się w kwietniu (osoby pobierające świadczenia przedemerytalne dostaną je w maju). Jednak nie do wszystkich dotrą przelewy.

Kto nie dostanie popularnej trzynastej emerytury?

Do otrzymania 13. emerytury uprawnione są osoby, które na dzień 31 marca 2026 mają potwierdzone prawo do świadczeń. To oznacza, że „nowi“ emeryci, którzy świadczenie zaczną pobierać od kwietnia, trzynastej emerytury nie dostaną.

To dość oczywiste, jednak dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone również tym, którzy dorabiają do wcześniejszej emerytury i ich zarobki były wyższe niż 130% przeciętnej pensji. Gdy osobom tym ZUS zawiesi wypłatę świadczenia na dzień 31 marca 2026, automatycznie stracą oni możliwość otrzymania trzynastej emerytury.

Ważne Limitami dorabiania do emerytury nie muszą przejmować się osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

13. emerytury nie dostaną również:

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku (nie pobierają oni emerytury z FUS, ale otrzymują uposażenie ze Skarbu Państwa),

zasłużeni sportowcy pobierający samą emeryturę olimpijską (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, a więc nieuprawnieni do „zwykłej“ emerytury.

Komu w 2026 roku przysługuje trzynasta emerytura?

Do otrzymania trzynastej emerytury uprawniona jest zdecydowana większość polskich emerytów i rencistów. To osoby, które na dzień 31 marca 2026 mają prawo do: