Ten dodatek tylko częściowo zależy od wieku, jednak po ukończeniu 75. roku życia należy się wszystkim, niezależnie od stanu ich zdrowia i tego, czy wymagają pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu.

Urodzonym w 1951 roku ZUS wypłaci 366 zł miesięcznie

Mowa o dodatku pielęgnacyjnym, którego kwota od marca 2026 r. wzrasta wraz z waloryzacją rent i emerytur. W 2026 roku dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 366,67 zł brutto miesięcznie.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat (to dlatego w 2026 roku po raz pierwszy automatycznie zostanie on przyznany urodzonym w 1951 roku), nie trzeba składać wniosku. Dodatek pielęgnacyjny zostanie wypłacony wraz z emeryturą.

Ważne Ci, którzy pobierają już zasiłek pielęgnacyjny, powinni niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał im świadczenie o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS. Tych dwóch świadczeń nie można pobierać jednocześnie.

Bardziej opłacalne finansowo jest pobieranie dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ ten jest wyższy (kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł, nie rośnie z waloryzacją).

Dodatek pielęgnacyjny może zostać przyznany nie tylko seniorom, którzy ukończyli już 75 lat, lecz także osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Wówczas potrzebne jest jednak zaświadczenie o stanie zdrowia, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku, rozpatruje go organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma (nawet, jeśli spełnia powyższe kryteria wiekowe lub zdrowotne) osoba, która: