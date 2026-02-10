Wszystko wskazuje na to, że od 1 marca 2026 roku wzrost rent i emerytur będzie większy, niż prognozował rząd. Ostateczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur zostanie ogłoszony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego wartość poznamy najpóźniej 13 lutego 2026 r, jednak już teraz, na podstawie komunikatów opublikowanych przez Prezesa GUS można zakładać, że wyniesie 5,3%.

Renta socjalna 2026 po waloryzacji

Co roku w marcu rosną kwoty emerytur i rent, jednocześnie wzrastają dodatki do rent i emerytur, a także popularne zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Również renta socjalna, którą w Polsce pobiera kilkaset tysięcy osób, wzrośnie od 1 marca 2026.

Zakładając, że ostateczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniesie 5,3%, renta socjalnaod 1 marca 2026 r. wzrośnie do około 1978 zł. Brutto osoby otrzymujące rentę socjalną w takiej wysokości mogą więc liczyć na kwotę blisko 2 tys. zł brutto miesięcznie. Netto będzie to odpowiednio mniej, od 1810 do 1850 zł miesięcznie.

Kto jest uprawniony do otrzymania renty socjalnej w 2026 roku?

Osobami uprawnionymi do otrzymywania renty socjalnej są osoby, które z racji swojego stanu zdrowia nie mogą pracować. Jednak nie każdy, kto spełnia ten warunek, otrzyma w 2026 roku rentę socjalną. Ważne jest nie tylko poświadczenie stanu zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej, lecz także to, czy niezdolność ta powstała przed ukończeniem pełnoletności.

Rentę socjalną może otrzymać osoba, która:

jest pełnoletnia (ukończyła 18 lat) lub ma ukończone 16 lat i została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,

jest całkowicie niezdolna do pracy, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo komisji lekarskiej ZUS,

niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18. roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub na studiach - przed ukończeniem 25 lat, lub w trakcie studiów doktoranckich.

Renta socjalna może być przyznana na stałe lub czasowo, nie zależy od stażu pracy ani dochodów. By ją otrzymać, trzeba złożyć wniosek w ZUS osobiście lub przez pełnomocnika. Można to zrobić również drogą elektroniczną przez PUE ZUS.. Renta socjalna jest wypłacana przez ZUS, jednak finansowana jest z budżetu państwa.