Czym jest renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Celem renty socjalnej jest zapewnienie środków do życia osobom, które z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie podjąć zatrudnienia i samodzielnie się utrzymać. Świadczenie może być przyznane na stałe - jeśli niezdolność do pracy ma charakter trwały, lub na czas określony, gdy istnieje szansa poprawy stanu zdrowia.

Ile wynosi renta socjalna od marca 2026 roku?

W 2026 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1878,91 zł brutto, co daje około 1715 zł "na rękę".

Kwota świadczenia brutto jest wyższa, ponieważ obejmuje potrącenia z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej. Dopiero po ich odliczeniu senior otrzymuje kwotę netto, która wpływa na konto.

Jakie potrącenia obejmuje renta socjalna?

Renta socjalna, podobnie jak inne świadczenia z ZUS, podlega:

podatkowi dochodowemu (PIT) – potrącana jest zaliczka w wysokości 12% podstawy opodatkowania,

(PIT) – potrącana jest zaliczka w wysokości 12% podstawy opodatkowania, składce na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 9% podstawy wymiaru.

Kto może otrzymać rentę socjalną w 2026 roku?

Aby ZUS przyznał rentę socjalną, trzeba spełnić zarówno warunki zdrowotne, jak i wiekowe. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska stwierdziła całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną trwałym naruszeniem sprawności organizmu.

Renta może być przyznana, jeśli niezdolność do pracy pojawiła się:

przed ukończeniem 18. roku życia ,

, w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej, ale przed ukończeniem 25 lat,

podczas kształcenia w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich.

Ważne: Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko tę, która ukończyła 18 lat. W świetle przepisów pełnoletnia jest także kobieta, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeśli lekarz stwierdzi trwałą niezdolność do pracy, albo na czas określony, gdy stan zdrowia rokuje poprawę.

Świadczenie mogą otrzymywać również osoby przebywające czasowo poza granicami Polski – renta socjalna nie jest uzależniona od miejsca zamieszkania.

Jakie choroby uprawniają do renty socjalnej?

ZUS nie publikuje zamkniętej listy chorób, które gwarantują przyznanie renty. Decyzja zawsze zależy od orzeczenia lekarza orzecznika i oceny, czy schorzenie powoduje całkowitą niezdolność do pracy. Do najczęstszych chorób, przy których przyznawana jest renta socjalna, należą:

ciężkie choroby neurologiczne (np. porażenie mózgowe, padaczka lekooporna, stwardnienie rozsiane),

(np. porażenie mózgowe, padaczka lekooporna, stwardnienie rozsiane), choroby psychiczne i zaburzenia rozwojowe (schizofrenia, autyzm, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),

(schizofrenia, autyzm, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), choroby genetyczne (zespół Downa, dystrofia mięśniowa),

(zespół Downa, dystrofia mięśniowa), poważne wady wrodzone i choroby metaboliczne,

i choroby metaboliczne, choroby narządu ruchu i schorzenia pourazowe prowadzące do trwałego kalectwa,

i schorzenia pourazowe prowadzące do trwałego kalectwa, nowotwory w zaawansowanym stadium lub po leczeniu powodującym trwałą niezdolność do pracy.

Czym jest całkowita niezdolność do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej, nawet lekkiej, ani przekwalifikować się zawodowo. To na tej podstawie lekarz orzecznik ZUS przyznaje lub odmawia prawa do renty socjalnej.

Jak złożyć wniosek o rentę socjalną w ZUS?

Wniosek o rentę socjalną składa się w ZUS na formularzu ESR, dołączając:

zaświadczenie o stanie zdrowia (N-9),

dokumentację medyczną,

orzeczenia o niepełnosprawności,

dokumenty potwierdzające okres nauki (jeśli choroba ujawniła się w trakcie nauki).

Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez PUE ZUS.