Polskie lotniska doganiają Zachód

- Rośniemy ponad trzy razy szybciej niż cała Europa – mówi Maciej Lasek, wiceminister odpowiedzialny za lotnictwo. Na spotkaniu z branżą przyznał, że Polskę czeka „złota dekada”, jeśli chodzi o rozwój portów lotniczych. Polacy coraz chętniej wybierają samolot. To efekt bogacenia się społeczeństwa, który wpływa bezpośrednio na całą branżę.

- Polska przestała być biernym pasażerem światowego lotnictwa, który zadowala się miejscem na końcu klasy ekonomicznej. Dzisiaj przeszliśmy do kokpitu. Nadajemy kurs, mamy przed sobą dekadę – powiedział Lasek.

Nowe prognozy dla Polski. Spore wzrosty

Poznaliśmy też nowe dane stowarzyszenia przewoźników IATA dla Polski. Wynika z nich, że w tym roku polskie lotniska obsłużą 73,3 mln pasażerów. To o siedem milionów więcej niż w ubiegłym roku.

Dodatkowy ruch nie zmieści się jednak na lotnisku Chopina, które jest na granicy przepustowości. Według prognoz największy port w kraju obsłuży ok. 25,25 mln pasażerów, czyli tylko o pięć procent więcej niż w ubiegłym roku.

Kto przyjmie więcej pasażerów? Na wzrost liczy przede wszystkim Modlin. Podwarszawskie lotnisko ma obsłużyć dwa razy więcej pasażerów niż w ubiegłym roku. To efekt ugody z Ryanairem, po której tani przewoźnik zwiększył liczbę połączeń. Pojawiła się też konkurencja: Wizz Air i Air Arabia. W sumie w Modlinie oczekują 3,5 mln pasażerów wobec 1,7 mln w ubiegłym roku.

Rośnie też Kraków, który jeszcze w 2024 roku obsługiwał nieco ponad 11 mln pasażerów. W tym roku estymacje mówią o 15 mln. Pozostałe szacowane wyniki kształtują się następująco:

Gdańsk – 8 mln (było 7,4 mln)

Katowice – 7,9 mln (7,2 mln)

Wrocław – 6,1 mln (4,9 mln)

Poznań – 4,3 mln (4,1 mln).

Regiony prześcigają Warszawę. „Są motorem wzrostu”