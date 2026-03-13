Prezydent Nawrocki zapowiedział weto ws. ustawy wdrażającej SAFE

W czwartek wieczorem prezydent Nawrocki poinformował w orędziu, że nie podpisze ustawy, która zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu niskooprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE.

Program "polski SAFE 0 proc."

W minionym tygodniu prezydent przedstawił wraz z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, własną – jak mówił – alternatywę do programu, czyli „polski SAFE 0 proc.” W Sejmie złożony już został dotyczący jej projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaapelował do rządu, by ten „wreszcie zajął się” prezydenckim projektem.

Hołownia: Powinniśmy brać pieniądze z Europy, brać pieniądze z NBP

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że „pieniędzy na obronność, na odstraszanie, nigdy za mało”. - Powinniśmy brać pieniądze z Europy, brać pieniądze z NBP, jeżeli się okaże, że one tam rzeczywiście są - mówił Hołownia.

Jego zdaniem, w przypadku dysponowania zarówno środkami z Europy, jak i z NBP, możliwe byłoby „poluzowanie” części środków budżetowych, do tej pory przeznaczanych na obronność i przeznaczenie ich „na tak potrzebne usługi publiczne, jak ochronę zdrowia, edukację, rozwój”. - Na te wszystkie rzeczy, na które pieniędzy czasami nie starcza, bo musimy się zbroić - podkreślił wicemarszałek.

"Pan prezydent popełnił bardzo poważny błąd"

- Pan prezydent popełnił bardzo poważny błąd. Uważam też za błędną decyzję marszałka Czarzastego, przy całym moim szacunku dla niego, o nieprocedowaniu ustawy prezydenckiej. Bo dzisiaj w interesie Polski jest to, żeby w Sejmie (...) podejmować decyzję wspólnie na temat tego, czy coś przygotowanego przez prezydenta jest «chałą» i trzeba to wyrzucić do kosza, czy jest to dobry projekt - zaznaczył wicemarszałek. Dodał, że Sejm nie ma innej możliwości w demokracji.

Nadzwyczajne posiedzenie rządu ws. SAFE

W odpowiedzi na decyzję prezydenta w sprawie ustawy dot. programu SAFE, w piątek o godzinie 9 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie przez rząd uchwały, na podstawie której zostanie zrealizowany program Polska Zbrojna. - Weto prezydenta nas nie zatrzyma - oświadczył.

Przedstawiciele rządu w ostatnim czasie brali po uwagę możliwe weto prezydenta, zapowiadając plan B w postaci uchwały Rady Ministrów. Jednocześnie podkreślali, że prezydenckie weto nie uniemożliwi Polsce skorzystania ze środków SAFE, choć utrudni np. dofinansowanie służb, takich jak Straż Graniczna, Policja czy SOP.

Czym jest program SAFE?

Polski wniosek złożony do programu SAFE opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miało trafić do polskich firm zbrojeniowych.

Natomiast przygotowany w KPRP projekt o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który we wtorek trafił do Sejmu, zakłada utworzenie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku Narodowego Banku Polskiego. Według uzasadnienia zapewni to państwu „suwerenność decyzyjną, stabilność finansową i odporność na ryzyka zewnętrzne.