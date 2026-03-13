Ustawa o ochronie praw lokatorów skutecznie chroni najemców przed szybką eksmisją z zajmowanego lokalu, nawet jeśli najemca nie płaci czynszu czy zalega z opłatami za dostarczane do mieszkania media.

Samo rozwiązanie umowy najmu nie kończy problemu: w niektórych przypadkach, gdy zaległości w płatnościach nie wynikają z przejściowych problemów finansowych, ale stają się sposobem na życie, usunięcie problematycznego lokatora bywa wyzwaniem. Choć procedura eksmisji jest jasno określona, w praktyce bywa nieskuteczna.

Politycy Konfederacji chcą zmian dotyczących postępowania w przypadku zalegania z opłatami. Przewidują zarówno zmiany we wspomnianej ustawie jak i kodeksach: cywilnym i karnym.

Klub Konfederacji chce zliberalizować rynek najmu nieruchomości

Jak przekonywał podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Konfederacji Ryszard Wilk, obecne przepisy są absurdalne i zniechęcają właścicieli nieruchomości do wynajmowania mieszkań w obawie przed nadużyciami.

Proponowana zmiana ma na celu przywrócenie równowagi stron stosunku najmu oraz uproszczenie zasad wypowiadania umów. Obowiązkowe oczekiwanie na co najmniej trzymiesięczną zwłokę w sposób nadmiernie restrykcyjny ogranicza prawa własności lokalu oraz prowadzi do zmniejszenia możliwości dysponowania własnym lokalem przez właściciela, a także zniechęca do długoterminowego wynajmu mieszkań

- podkreślają pomysłodawcy zmian.

Jeden miesiąc bez czynszu i najem może się skończyć

W świetle obecnych przepisów właściciel mieszkania nie może od razu usunąć lokatora tylko dlatego, że ten przestał płacić. Procedura jest kilkuetapowa. By skutecznie, z powodu zaległości w płatnościach, wypowiedzieć umowę najmu, zwłoka musi wynosić co najmniej trzy pełne okresy płatności (zazwyczaj są to 3 miesiące).

Najemca dostaje czas na uregulowanie zaległości, właściciel mieszkania nie może również pozbawiać lokatora dostępu do mediów. Niezgodne z prawem jest odcięcie prądu, gazu, ogrzewania. To także chcą zmienić posłowie Konfederacji. W projekcie zmian zaproponowano, aby okres zwłoki pozwalający na wypowiedzenie umowy przez właściciela wynosił nie trzy, ale jeden pełny okres płatności.

Proponowana zmiana ma na celu przywrócenie równowagi stron stosunku najmu oraz uproszczenie zasad wypowiadania umów

- podkreślono.

Pomysłodawcy takiego rozwiązania chcą również nieuczciwych najemców pozbawić prawa do otrzymania lokalu socjalnego. Po trzech miesiącach niepłacenia mieliby oni tracić szansę na uzyskanie mieszkania socjalnego.