– Trzy dekady działalności to nie tylko liczby i inwestycje. To ludzie, relacje i miasto, które inspiruje nas do działania. Świętujemy razem, bo tę historię piszemy wspólnie – nasi pracownicy, mieszkańcy i partnerzy – podkreślił podczas swojego wystąpienia Michał Ciomek, wiceprezes zarządu Invest Komfort.

Reklama

/> />

Reklama

Od pierwszych projektów w Gdyni, przez ikoniczne realizacje w Sopocie i Gdańsku, aż po najnowsze inwestycje – Invest Komfort od 30 lat buduje miejsca, które kształtują pejzaż Trójmiasta. Na koncie firmy jest 50 inwestycji i ponad 7000 lokali. Jednak – jak podkreśla Zarząd – prawdziwa wartość to nie liczby, lecz piękno, funkcjonalność i harmonia z otoczeniem.

Wśród projektów znajdują się zarówno duże miejskie realizacje – OFF Miasto w Gdańsku czy MIASTO GDY w centrum Gdyni – jak i kameralne kompleksy blisko natury, np. Ukryte czy Nowe Kolibki. Trwa także praca nad nowymi przedsięwzięciami, które mają odwagę wyznaczać kierunki przyszłości.

/> />

/> />

Odpowiedzialność i przyszłość

Invest Komfort od lat działa nie tylko jako deweloper, ale również aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego. Firma wspiera instytucje takie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czy Muzeum Miasta Gdyni, angażuje się w lokalne inicjatywy i tworzy przestrzenie sprzyjające integracji mieszkańców.

Integralną częścią działalności jest także program MOVE IN – kompleksowe wykończenie wnętrz „pod klucz”, które pozwala szybko i wygodnie zamieszkać w gotowych apartamentach, łącząc estetykę, komfort i wysoką jakość.

– Świętujemy 30 lat, ale patrzymy dalej – na rok 2040 i 2050. Przyszłość nie jest teorią, to codzienność, nad którą już dziś pracujemy. Nasze decyzje przesuwają granice tego, jak wygląda życie mieszkańców i naszych miast – podsumował Michał Ciomek.

/> />

Koncert „PRZESTRZENIE: Smolik i Goście”

Tego samego dnia, Opera Leśna stała się przestrzenia wypełnioną muzyką. Koncert „PRZESTRZENIE” w reżyserii Smolika, którego Invest Komfort był gospodarzem, zgromadził 5 tysięcy widzów, artystów i przyjaciół firmy.

Była to podróż przez emocje, wspomnienia i marzenia. Smolik wraz z Orkiestrą Kameralną Progres pod batutą Ireneusza Wojtczaka stworzyli unikatowe muzyczne „PRZESTRZENIE”. Publiczność usłyszała Mroza, Melę Koteluk, Marię Peszek, Muńka Staszczyka, Anię Dąbrowską, Wiktora Dydułę, Dawida Tyszkowskiego, Ofelię, Kev’a Foxa i Annę Leon. Wydarzenie poprowadziła Gabi Drzewiecka, a produkcję powierzono agencji LIVE – twórcom Męskiego Grania.

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

/> />

/> />

/> />