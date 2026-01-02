Nagroda jubileuszowa stanowi jedno z najważniejszych świadczeń przewidzianych dla pracowników sektora publicznego. Przysługuje m.in. urzędnikom administracji państwowej, członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom samorządowym. Jej wysokość jest uzależniona od długości stażu zawodowego oraz kwoty miesięcznego wynagrodzenia. W artykule poruszamy następujące zagadnienia:

Reklama

podstawy prawne przyznawania nagrody jubileuszowej,

obowiązujące stawki oraz zasady ich wyliczania,

czynniki mające wpływ na wysokość świadczenia,

grupy zawodowe uprawnione do jego otrzymania,

zmiany w przepisach dotyczących nagrody jubileuszowej, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku.

Reklama

Nagrody jubileuszowe w budżetówce. Jakie ustawy stanowią o ich wypłacaniu?

Nagroda jubileuszowa nie jest bezpośrednio uregulowana w Kodeksie pracy, jednak możliwość jej przyznawania wynika z przepisów zawartych w wielu ustawach szczególnych oraz aktach wykonawczych odnoszących się do konkretnych grup zawodowych. Podstawy prawne wypłaty tego świadczenia określają m.in.:

ustawa o pracownikach samorządowych,

Karta Nauczyciela,

ustawa o służbie cywilnej,

ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

przepisy regulujące funkcjonowanie służb mundurowych.

To właśnie te akty prawne wskazują, kiedy powstaje prawo do nagrody jubileuszowej, w jaki sposób ustala się jej wysokość oraz jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie ma charakteru powszechnego i nie przysługuje wszystkim pracownikom. Obejmuje wyłącznie wybrane grupy zawodowe, których uprawnienia zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych i wykonawczych. Najczęściej świadczenie to dotyczy osób zatrudnionych w sektorze publicznym, czyli tzw. sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do nagrody jubileuszowej mają m.in.:

nauczyciele,

pracownicy samorządowi,

członkowie korpusu służby cywilnej,

personel medyczny,

pracownicy urzędów skarbowych,

górnicy,

bibliotekarze,

pracownicy instytucji kultury.

Wysokość nagrody oraz szczegółowe zasady jej przyznawania mogą się różnić w zależności od danej grupy zawodowej i przepisów branżowych, które regulują to świadczenie.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2026 roku?

Wysokość nagrody jubileuszowej jest uzależniona od długości stażu pracy i wyrażana jako określony procent miesięcznego wynagrodzenia należnego pracownikowi w dniu uzyskania prawa do tego świadczenia. Szczegółowe progi procentowe oraz zasady ich stosowania mogą się różnić w zależności od regulacji właściwych dla danej grupy zawodowej. W praktyce jednak najczęściej obowiązuje jednolity, powszechnie stosowany schemat obliczania nagrody jubileuszowej oparty na liczbie przepracowanych lat.

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

Podstawę ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie należne pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia, chyba że korzystniejsze okaże się wynagrodzenie obowiązujące w dniu faktycznej wypłaty nagrody.

Do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej zalicza się:

stałe składniki wynagrodzenia określone w miesięcznej stawce – w wysokości przysługującej w miesiącu nabycia prawa do nagrody,

– w wysokości przysługującej w miesiącu nabycia prawa do nagrody, składniki zmienne wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania uprawnienia, niezależnie od tego, za jaki okres zostały wypłacone,

– w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania uprawnienia, niezależnie od tego, za jaki okres zostały wypłacone, składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne lub roczne) – w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających moment nabycia prawa do nagrody.

Do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej nie uwzględnia się natomiast:

wynagrodzenia za czas urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

świadczeń pozapłacowych, takich jak bony, zapomogi czy dopłaty finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

premii uznaniowych, które nie mają charakteru roszczeniowego.

Okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej w latach poprzednich

W latach poprzednich przy wyliczaniu stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej brane były pod uwagę nie tylko bieżące zatrudnienie, ale także zakończone okresy pracy oraz inne sytuacje, które przepisy uznają za zaliczane do stażu.

Do okresów wliczanych do stażu pracy, od którego zależało prawo do nagrody jubileuszowej, zaliczało się m.in.:

wszystkie zakończone stosunki pracy, niezależnie od pracodawcy,

czas prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie współmałżonka,

okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

czas przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast do stażu pracy nie wliczało się:

okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Do końca 2025 roku wyglądało to następująco:

Przykład 1 Pani Anita była zatrudniona w firmie X na podstawie umowy o pracę przez 10 lat. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Anicie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, ponieważ okresy zatrudnienia sumują się.

Przykład 2 Pani Anita przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Anita nie otrzyma nagrody jubileuszowej, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wliczana do stażu pracy.

Co się zmieniło w nagrodach jubileuszowych od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, do stażu pracy, który decyduje m.in. o prawie do nagrody jubileuszowej, będą wliczane nowe formy aktywności zawodowej. Oznacza to odejście od dotychczasowego, ograniczonego pojmowania zatrudnienia i wprowadzenie bardziej sprawiedliwego sposobu naliczania stażu.

Nowe przepisy obejmują m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej – okres samozatrudnienia zostanie wliczony do stażu pracy, co będzie korzystne dla przedsiębiorców,

– okres samozatrudnienia zostanie wliczony do stażu pracy, co będzie korzystne dla przedsiębiorców, współpracę z firmami – lata współpracy z podmiotami gospodarczymi na innych zasadach niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) zostaną uwzględnione,

– lata współpracy z podmiotami gospodarczymi na innych zasadach niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) zostaną uwzględnione, umowy cywilnoprawne – praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy agencyjnej również będzie zaliczana do stażu,

– praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy agencyjnej również będzie zaliczana do stażu, zawieszenie działalności w celu opieki nad dzieckiem – czas przerwy w prowadzeniu firmy z powodów rodzinnych zostanie wliczony,

– czas przerwy w prowadzeniu firmy z powodów rodzinnych zostanie wliczony, członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – okres pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczony do stażu,

– okres pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczony do stażu, zarobkowanie za granicą – udokumentowana praca poza Polską, nawet jeśli nie była formalnym stosunkiem pracy, zostanie uwzględniona przy obliczaniu stażu urlopowego.

Co się zmieniło w nagrodach jubileuszowych od 1 stycznia 2026 roku?

Jak te zmiany wpłyną na rzeczywiste przyznawanie nagród jubileuszowych? Od 1 stycznia 2026 roku pani Anita z wcześniejszego przykładu, która przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, a następnie 10 lat była zatrudniona na etacie w urzędzie miasta jako specjalistka, po kolejnych 10 latach pracy w administracji również zyskała prawo do nagrody jubileuszowej. Wynika to z faktu, że okres samozatrudnienia – tak samo jak zatrudnienie na umowę o pracę – jest wliczany do całkowitego stażu pracy.

W praktyce oznacza to, że pracownik może otrzymać nagrodę jubileuszową już po 10 latach pracy etatowej, jeśli wcześniej przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą lub wykonywał inną formę zatrudnienia. Dotychczas świadczenie to przysługiwało dopiero po 20 latach pracy na podstawie umowy o pracę.

Kiedy wypłaca się nagrodę jubileuszową?

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje w momencie, gdy pracownik osiąga wymaganą długość stażu pracy, uprawniającą do tego świadczenia. Sposób jej wypłaty może się różnić w zależności od okoliczności, jednak najczęściej stosuje się następujące rozwiązania:

wypłata w dniu nabycia prawa do nagrody – najczęściej spotykana praktyka,

– najczęściej spotykana praktyka, przekazanie świadczenia przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia – gdy moment nabycia prawa przypada pomiędzy standardowymi terminami wypłat,

– gdy moment nabycia prawa przypada pomiędzy standardowymi terminami wypłat, wypłata po zakończeniu dłuższej nieobecności – na przykład po powrocie z urlopu wychowawczego lub chorobowego,

– na przykład po powrocie z urlopu wychowawczego lub chorobowego, realizacja świadczenia w szczególnych sytuacjach – np. po złożeniu wniosku przez pracownika lub dostarczeniu dokumentów potwierdzających staż pracy u poprzednich pracodawców.

Czy pracownikom sektora prywatnego również przysługuje nagroda jubileuszowa?

W sektorze prywatnym nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem obligatoryjnym ani powszechnie przyznawanym, gdyż nie jest uregulowana w przepisach prawa pracy. Decyzja o jej przyznaniu zależy wyłącznie od pracodawcy, który może wprowadzić ją np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w indywidualnej umowie z pracownikiem. Zasady wypłaty mogą naśladować praktyki administracji publicznej, ale równie dobrze mogą uwzględniać inne okresy zatrudnienia, kwoty czy dodatkowe kryteria.

W praktyce nagrody jubileuszowe w prywatnych firmach występują rzadko. Pracodawcy częściej stosują systemy wynagrodzeń oparte na wynikach i efektywności pracy niż na długości zatrudnienia.

Podstawa prawna: