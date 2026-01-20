Rynek pracy znajduje się w fazie przejściowej, AI zmienia wiele

z raportu EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” wynika, że 47 proc. przedsiębiorców sektora MŚP większą uwagę zwracało w 2025 r. na praktyczne umiejętności kandydatów niż na ich wiedzę teoretyczną. Jednocześnie 51 proc. firm opierało swoje decyzje przede wszystkim na posiadanej wiedzy kandydatów. Zdaniem autorów raportu oznacza to, że rynek pracy znajduje się w fazie przejściowej pomiędzy tradycyjnym a kompetencyjnym modelem rekrutacji.

„Sztuczna inteligencja zmienia sposób myślenia o kompetencjach pracowników, tym samym zmienia kryteria rekrutacji. Coraz częściej kluczowe staje się to, co kandydat realnie potrafi, jak szybko się uczy i jak adaptuje do nowych narzędzi oraz modeli pracy, a nie wyłącznie, jaką wiedzę posiada na papierze. To podejście szczególnie mocno widać w branżach, które już dziś intensywnie korzystają z nowych technologii, takich jak produkcja czy usługi” - wskazał, cytowany w informacji prasowej, wiceprezes zarządu EFL Paweł Bojko.

Większe firmy stawiają na umiejętności związane z AI

Z raportu wynika, że wpływ AI na podejście do rekrutacji był w 2025 r. uzależniony od wielkości firmy.Wśród średnich przedsiębiorstw (50–249 pracowników) 71 proc. właścicieli zadeklarowało, że w związku z rozwojem sztucznej inteligencji większą uwagę zwraca na umiejętności niż na wykształcenie kandydatów. W mikrofirmach takie podejście zadeklarowało 31 proc. badanych. Z kolei 68 proc. właścicieli najmniejszych firm nie zmieniło swojego podejścia i nadal wyżej ceniło wiedzę teoretyczną.

Zdaniem autorów badania ma to bezpośredni związek z faktem, że AI była w 2025 r. częściej wykorzystywana w większych podmiotach. W codziennej działalności korzystało z niej 75 proc. średnich firm, a 8 proc. badanych w tej kategorii jej nie stosowało. W mikrofirmach AI wykorzystywało w ub.r. 17 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy 68 proc. jej nie stosowało.

Te sektory stawiają na kompetencji praktycznych

Najsilniejsze przesunięcie akcentów w stronę kompetencji praktycznych zadeklarowali przedsiębiorcy z sektorów produkcji i usług, gdzie po 75 proc. właścicieli wskazało, że w dobie AI większe znaczenie mają umiejętności niż wiedza teoretyczna.

Badanie „Pod lupą” zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju w lipcu 2025 roku, metodą CATI. W sumie zrealizowano 600 wywiadów: 247 z przedstawicielami mikrofirm, 186 z przedstawicielami małych firm oraz 167 - z przedstawicielami średnich firm. Badanie objęło sześć branż: budownictwo, handel, produkcję, rolnictwo, transport i usługi.