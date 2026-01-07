Firmy potrzebują efektywnych pracowników operacyjnych

Według raportu, rynek pracy znajduje się w fazie stabilizacji, a na początku roku 2026 nie widać ani oznak nadchodzącego kryzysu, ani dynamicznego rozwoju. Równocześnie, wiele firm znajduje się w momencie transformacji - organizacyjnej, strukturalnej i cyfrowej, napędzanej m.in. przez niepewność biznesową i rozwój sztucznej inteligencji. W związku z zachodzącymi zmianami, wykazują wysokie zapotrzebowanie na efektywnych pracowników operacyjnych, z silnym zapleczem kompetencyjnym.

"Dynamiczna transformacja cyfrowa biznesu, która już dzisiaj zmienia zapotrzebowanie kompetencyjne na rynku pracy, jest szansą, ale też wyzwaniem dla pracodawców i specjalistów. Rok 2026 będzie dobrym czasem na stworzenie mapy kompetencji w organizacjach, określenie krytycznych niedoborów i zaplanowanie strategii rozwiązania tego problemu. Dla profesjonalistów oznacza to konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych kwalifikacji. Inwestycje poczynione dzisiaj odpłacą się w niedalekiej przyszłości - pracodawcom w postaci przewagi konkurencyjnej, a pracownikom jako atrakcyjne ścieżki kariery" - powiedział dyrektor zarządzający Hays Poland Alex Shteingardt, cytowany w komunikacie.

84 proc. firm będzie zatrudniać nowych pracowników

Jak wynika z badania opisanego w Raporcie płacowym 2026, w tym roku rekrutować planuje 84% firm, co stanowi odsetek niższy od ubiegłorocznego o 2 pkt proc. Jednocześnie 47% wszystkich firm oczekuje, że liczba prowadzonych przez nie rekrutacji do pracy etatowej, w 2026 będzie większa niż w roku ubiegłym, co stanowi bardzo pozytywny prognostyk na nadchodzące miesiące.

Jako kluczowy powód planów rekrutacyjnych ankietowane firmy wskazały rozwój biznesu (45%) oraz potrzebę znalezienia zastępstwa za pracowników, którzy zdecydują się odejść z firmy (32%). Analiza wyników uzyskiwanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat pokazuje jednak, że argumenty te stopniowo tracą na rzecz zmian strukturalnych, które w tym roku uzyskały rekordowy wynik 20% wskazań, zaznaczono.

W tym roku największym zainteresowaniem firm będą cieszyły się role operacyjne oraz te związane ze wsparciem biznesu, które odgrywają ważną rolę w każdym procesie transformacyjnym. Kluczowe będzie także pozyskiwanie pracowników w obszarze sprzedaży i obsługi klienta – odpowiedzialnych za wypracowanie satysfakcjonujących wyników finansowych. a także IT i inżynieryjnym, bez których niemożliwe jest wprowadzenie biznesu na kolejny poziom cyfryzacji, wymieniono.

74 proc. firm przewiduje podwyżki wynagrodzeń dla pracowników

Chociaż w ub.r. podwyżki przyznało 80% ankietowanych firm, a 74% w planach na rok 2026 uwzględniło kolejne wzrosty, to ich skala będzie zdecydowanie mniejsza. Porównanie odpowiedzi pracodawców z ostatnich lat ujawnia trend spadkowy, a planowane podwyżki coraz rzadziej przekraczają poziom 10%. Zaledwie 5% firm planuje podnieść wynagrodzenia o 10%. To o 6 pkt proc. mniej niż przed rokiem, przekazano.

"Wyhamowanie tempa wzrostu płac wynika z malejącej inflacji, ale również dyscypliny budżetowej, jaka wciąż obowiązuje w wielu organizacjach. Coraz więcej firm szykuje się ponadto do nadchodzących przepisów zwiększających obowiązki pracodawców w zakresie transparentności płac. W związku z tym polityka płacowa oraz siatki wynagrodzeń poddawane są wnikliwej analizie, która idzie w parze z większą ostrożnością w zmianach oferowanych stawek" - czytamy dalej w materiale.

Podwyżek w 2026 r. oczekuje 66% pracowników - to więcej niż w poprzedniej edycji badania, zakończono.

Raport płacowy Hays zawiera zestawienia poziomów wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom na ponad 500 stanowiskach. Uzupełniono je wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia 2025 r. W raporcie uwzględniona jest perspektywa blisko 1 100 firm działających w Polsce oraz ponad 1 800 pracowników i kandydatów.

