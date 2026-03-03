Zmiana pracy się opłaca?

Z badania wynika, że odsetek osób zadowolonych ze zmiany pracy jest wyższy wśród osób z wyższym wykształceniem – 74 proc. Z kolei najwięcej zadowolonych jest w grupie wiekowej 25–34 lata (75 proc.).

Ankieta wykazała również, że 84 proc. osób, które zmieniły pracę w ciągu ostatnich trzech lat uważa, że zmiana wpłynęła na ich finanse pozytywnie lub co najmniej neutralnie. Z kolei 6 na 10 badanych przyznało, że zmiana pracy poprawiła ich sytuację finansową. Najczęściej takiego zdania były osoby z wykształceniem wyższym (63 proc.) oraz respondenci w wieku 25–34 i 35–44 lata (po 61 proc.).

Zmiana środowiska pracy

Ponadto 65 proc. respondentów uważa, że w nowym miejscu pracuje w lepszym środowisku niż wcześniej. Najczęściej deklarowały tak osoby w wieku 35–44 lata (70 proc.). 12 proc. badanych, którzy zmienili pracę w ciągu ostatnich trzech lat nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że po zmianie pracuje w lepszej atmosferze.

Zmiana pracy to świadoma strategia rozwoju kariery

„Zmiana pracy przestaje być dziś postrzegana jako ryzykowny krok, a coraz częściej jako świadoma strategia rozwoju kariery. Dane pokazują, że dla wielu osób to realne narzędzie poprawy swojej sytuacji zawodowej – zarówno pod względem finansowym, jak i jakości środowiska pracy. Potwierdza to rosnącą rolę mobilności zawodowej jako jednego z kluczowych mechanizmów kształtowania ścieżki kariery na współczesnym rynku pracy” – podkreśliła, cytowana w informacji Jolanta Lewandowska-Bitkowska z Pracuj.pl.

Badanie przeprowadzono w lutym 2026 roku metodą CAWI wśród 1012 Polaków w wieku 18–65 lat, w tym 274 badanych, którzy zadeklarowali zmianę pracy w ciągu ostatnich trzech lat.