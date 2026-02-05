Rynek pracy 2025: człowiek i AI razem

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosłao18 proc. r/r w 2025 r. do 762,8 tys.. 32 proc. ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10 proc., wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77 proc. r/r.

"Rok 2025 upłynął na rynku pracy pod znakiem intensywnej dyskusji o wpływie sztucznej inteligencji na zatrudnienie. W debacie publicznej często pojawiały się pytania o to, które zawody znikną i czy technologia odbierze ludziom pracę. Dane Pracuj.pl pokazują jednak inny obraz - AI coraz częściej pełni rolę narzędzia wspierającego, a nie zastępującego człowieka. Wykorzystujemy ją, by ułatwiać kandydatom poruszanie się po rynku pracy i pomagać pracodawcom w lepszym dopasowaniu ofert do potrzeb" - powiedział dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna, cytowany w raporcie.

Sektor IT powrócił na ścieżkę umiarkowanego wzrostu

"2025 rok pokazał jednocześnie, że kierunki rozwoju rynku pracy coraz silniej wyznaczane są przez technologię i geopolitykę. Sektor IT, po okresie korekty, powrócił na ścieżkę umiarkowanego wzrostu - w nowej odsłonie, skoncentrowanej na praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji i jej integracji z celami biznesowymi. Równolegle sytuacja międzynarodowa przypomniała o strategicznym znaczeniu pracy fizycznej. Rozwój przemysłu obronnego i konieczność modernizacji infrastruktury sprawiły, że za wody techniczne i rzemieślnicze ponownie zyskały na znaczeniu. To obszar rynku, w którym automatyzacja i AI mają swoje granice, a rola człowieka pozostaje kluczowa - zarówno dla rozwoju gospodarczego, jak i bezpieczeństwa państwa" - dodał.

Według badania, odbicie po okresie spowolnienia ma jednak charakter selektywny - pracodawcy koncentrują się na kluczowych kompetencjach technicznych i sztucznej inteligencji, wyraźnie premiując seniorów kosztem początkujących specjalistów, podano.

Najbardziej poszukiwani specjaliści

"Po okresie spowolnienia, sektor IT w 2025 roku zaczął odzyskiwać dynamikę w rekrutacji, notując 18-proc. wzrost liczby ofert w ujęciu rocznym. Branża technologiczna zwiększyła również swój udział w ogólnej liczbie ogłoszeń do 10 proc., co potwierdza stopniowy powrót do większych inwestycji w cyfryzację. Ożywienie było jednak częściowe i skoncentrowało się na rolach kluczowych dla wytwarzania oprogramowania. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w specjalizacjach takich jak AI/ML (+122%), backend (+33%) oraz QA/testing (+30%). Obecne były również spadki i dotknęły głównie obszarów security, agile czy helpdesk" - czytamy w komunikacie.

Analiza ofert pracy pokazuje bezprecedensową dynamikę popytu: liczba ogłoszeń dla seniorów wzrosła rok do roku aż o 77 proc., a dla ekspertów o 20 proc.. Pracodawcy stawiają dziś na osoby w pełni samodzielne, zdolne niemal od pierwszego dnia dostarczać mierzalną wartość biznesową. Cenę tej zmiany płacą juniorzy. Liczba ofert skierowanych do osób rozpoczynających karierę spadła o 4 proc., co jasno pokazuje rosnący próg wejścia do branży, zaznaczono.

Sztuczna inteligencja w branży IT

Z badania wynika też, że sztuczna inteligencja na dobre weszła do głównego nurtu zarządzania zespołami IT. W 2025 roku obszar AI/ML okazał się najszybciej rosnącą kategorią rekrutacyjną - liczba ofert pracy zwiększyła się aż o 122% rok do roku. Na rynku pojawiły się role, które jeszcze niedawno nie istniały, takie jak AI Engineer czy Manager MS AI Copilot, co wyraźnie pokazuje, że firmy przechodzą od testów i pilotaży do realnego, operacyjnego wykorzystania modeli językowych.

Choć zainteresowanie kandydatów rolami juniorskimi w AI bije rekordy, pracodawcy koncentrują się niemal wyłącznie na specjalistach o profilach łączonych. Oczekują nie tylko zaawansowanych kompetencji technologicznych, lecz także rozumienia kontekstu biznesowego i zdolności do usprawniania procesów. W efekcie ścieżka szybkiego wejścia do branży AI pozostaje zamknięta dla osób, które nie mają już doświadczenia w pracy komercyjnej, przekazano.

Jawność płac w ofertach pracy

Udział ofert z ujawnionymi widełkami płacowymi ustabilizował się na poziomie 32 proc. - poniżej wyniku z 2024 roku (33 proc.), ale nadal wyraźnie powyżej poziomów notowanych w latach 2022-2023. Bliższe spojrzenie na strukturę ogłoszeń pokazuje jednak, że jawność płac nie jest standardem rynkowym, lecz narzędziem selektywnie wykorzystywanym w walce o najbardziej doświadczonych specjalistów, zaznaczono.

Informacje o wynagrodzeniu pojawiły się w 44 proc. ofert kierowanych do seniorów, wobec 21 proc. w 2022 roku. Jednocześnie w segmencie juniorów odsetek ten spadł do 23 proc., podano także.

"Patrząc na stabilizującą się sytuację gospodarczą, oczekiwany wzrost PKB oraz odblokowanie środków z Unii Europejskiej, widzimy przesłanki, że nadchodzące miesiące mogą zbliżyć nas do sytuacji sprzed pandemii - z większą rywalizacją firm o uwagę kandydatów. Ten powiew optymizmu już słychać w rozmowach z pracodawcami: rosnąca liczba nowych klientów sugeruje szersze otwieranie rekrutacji. Jeśli trend się utrzyma, kandydaci zyskają większy wybór ofert, a pracodawcy będą musieli mocniej 'pracować ' nad tym, co mają im do zaoferowania - od atrakcyjnych zarobków i przejrzystości procesu po rozbudowane benefity i rozwój. Jednocześnie podchodzimy do prognoz ostrożnie - sytuacja gospodarcza wciąż się zmienia, dlatego uważnie obserwujemy, w jakim stopniu poprawa koniunktury przełoży się na skalę i jakość rekrutacji w 2026 roku. Wierzymy jednak, że pozytywne sygnały z rynku mogą stworzyć warunki sprzyjające większej liczbie ofert i ciekawszym propozycjom dla kandydatów" - ocenił dyrektor operacyjny i członek zarządu Grupy Pracuj.

Zestawienie oparte zostało na danych wewnętrznych Grupy Pracuj, przedstawiających statystyki ofert pracy zamieszczonych w serwisie między styczniem, a grudniem 2025 roku.