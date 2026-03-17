5 firm rozpocznie tzw. dialog techniczny

PLK poinformowało PAP we wtorek, że do udziału w konsultacjach rynkowych z zamiarem przystąpienia do drążenia tunelu średnicowego w Łodzi zgłosiło się blisko 10 oferentów. Po weryfikacji dokumentów, spośród wszystkich zgłoszonych ofert PLK wybierze 5firm, z którymi rozpocznie tzw. dialog techniczny.

Reklama

- Zaraz po zakończeniu formalnego sprawdzania ofert opublikujemy listę pięciu firm, które zaprosimy do dialogu technicznego - powiedział PAP Rafał Wilgusiak z PLK.

Wilgusiak potwierdził, że swoją gotowość do drążenia tunelu między Łodzią Kaliską i Fabryczną złożyły firmy PORR (wygrała wcześniej przetarg na drążenie pod Łodzia tunelu dla Kolei Dużych Prędkości) i Gülermak (budowała linię metra w Warszawie, a obecnie w konsorcjum z Budimeksem drąży 3,8-km tunel na linii kolejowej Podłęże - Piekiełko).

Wybór koncepcji kontynuowania prac

Dialog inwestora z firmami chętnymi do dokończenia budowy tunelu kolejowego w Łodzi ma dotyczyć m.in. zagadnień technicznych, w tym doboru technologii najlepszych do drążeniu tunelu, a także metod zabezpieczenia budynków, w tym obiektów zabytkowych.

- Kiedy zakończymy ten etap, wybierzemy koncepcję kontynuowania prac na budowie, opracujemy warunki zamówienia i skierujemy oferty do trzech finalistów, spośród których w kolejnej fazie postępowania wyłonimy budowniczego tunelu średnicowego - wyjaśnił procedurę wyłaniania wykonawcy Wilgusiak.

Kiedy nowa firma na placu budowy?

PLK zapowiedziała, że chce jak najszybciej wyłonić nową firmę, żeby w 3-4 kwartale mogła wejść na plac budowy tunelu.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy stację Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Umowa na budowę tunelu została zawarta w 2017 r., a właściwe roboty budowlane i drążenie rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona w 2021 r., ale po kolejnych przestojach i zmianach projektu (dołożono jedną stację na trasie tunelu, a wcześniej zmieniono jego przebieg i profil) ostatni obowiązujący harmonogram przewidywał zakończenie drążenia w czerwcu 2026 r.

Pechowa inwestycja

Od września 2024 r. prace związane z jego drążeniem stoją w miejscu, po tym, jak podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawaliła się część kamienicy bezpośrednio nad tunelem. Od tego czasu w hotelach i wynajętych mieszkaniach przebywa ok. 250 mieszkańców, którzy zostali wysiedleni na czas budowy i nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Koszt zakwaterowania (ok. 2 mln zł miesięcznie) ponosił dotychczasowy wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego.

Na początku lutego br. inwestor tunelu spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą - PBDiM, uzasadniając decyzję „bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego”.