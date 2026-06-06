14 sierpnia dniem wolnym od pracy. Premier wydał zarządzenie gwarantujące długi weekend bez konieczności brania urlopu

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. dotyczącego wyznaczenia dni wolnych dla członków korpusu służby cywilnej, 14 sierpnia 2026 roku został ustanowiony dniem wolnym od pracy. Decyzja ta wynika z rekompensaty za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2026) przypadające w sobotę.
W efekcie pracownicy administracji państwowej zyskają długi weekend bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Potrwa on od 14 do 16 sierpnia 2026 r.
Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto ustawowo wolne od pracy, przypadające w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, która dla pracownika jest dniem wolnym, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin takiego dnia wolnego ustala Prezes Rady Ministrów w drodze odpowiedniego zarządzenia.
Dla kogo 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy?
Na mocy decyzji premiera członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają w 2026 roku dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Pierwszy z nich przypadnie 14 sierpnia i będzie rekompensatą za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzone w sobotę 15 sierpnia. Drugi dzień wolny wyznaczono na 28 grudnia w związku z drugim dniem Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę 26 grudnia.
Uprawnienie to dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wchodzących w skład korpusu służby cywilnej, m.in. w:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- urzędach ministrów, przewodniczących komitetów Rady Ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej,
- urzędach wojewódzkich i innych jednostkach wspierających terenowe organy administracji rządowej podległe ministrom lub organom centralnym (z wyjątkiem terenowych organów wykonawczych MON),
- Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
- komendach, inspektoratach oraz innych jednostkach obsługujących zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz powiatowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
- Centralnym Biurze Śledczym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
- Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,
- Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
- Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
- Biurze Nasiennictwa Leśnego,
- jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe pozostające w dyspozycji organów administracji rządowej.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:
- 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) - Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Czy 14 sierpnia będzie wolny dla wszystkich?
14 sierpnia nie należy do dni ustawowo wolnych od pracy. Ponieważ jednak 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w tym roku w sobotę, pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.
Niewykluczone, że wiele instytucji publicznych oraz prywatnych firm wskaże właśnie 14 sierpnia jako dzień odbioru wolnego. Ostateczny termin zależy jednak od decyzji pracodawcy i organizacji pracy w danym zakładzie. W praktyce oznacza to, że dla wielu osób będą to dodatkowe dni wolne, choć część pracowników może zostać zobowiązana do wykonywania obowiązków właśnie w tych terminach.
Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu 2026 r.?
Nie każdy pracownik będzie mógł skorzystać z dodatkowego dnia wolnego przysługującego za święto przypadające 15 sierpnia 2026 roku. Uprawnienie to wynika z Kodeksu pracy, dlatego obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Z prawa do dodatkowego wolnego nie skorzystają m.in.:
- osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ramach działalności gospodarczej (B2B), ponieważ nie podlegają przepisom Kodeksu pracy,
- pracownicy zatrudnieni w systemach zmianowych lub równoważnych, jeśli sobota jest dla nich zwykłym dniem pracy.
Jak przypomina Główny Inspektor Pracy, jeśli pracownik w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie nabywa prawa do odebrania tego dnia w innym terminie. W praktyce oznacza to utratę rekompensaty za święto przypadające w sobotę. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – jeśli dzień wolny pokrywa się z zaplanowanym urlopem, nie przepada on, lecz wraca do puli urlopowej i może zostać wykorzystany w późniejszym terminie, najpóźniej do końca września następnego roku.
Podstawa prawna:
- Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)