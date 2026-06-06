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14 sierpnia dniem wolnym od pracy. Premier wydał zarządzenie gwarantujące długi weekend bez konieczności brania urlopu

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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59 minut temu
14 sierpnia dniem wolnymi od pracy. Premier wydał zarządzenie gwarantujące długi weekend bez konieczności brania urlopu
14 sierpnia dniem wolnymi od pracy. Premier wydał zarządzenie gwarantujące długi weekend bez konieczności brania urlopu/Shutterstock
14 sierpnia w 2026 roku będzie dniem wolnymi od pracy dla pracowników administracji państwowej - zdecydował premier Donald Tusk. Dzięki temu zyskają oni długi weekend od 14 do 16 bez konieczności brania urlopu. To niejedyna grupa, która skorzysta na układzie kalendarza. Osobom pracującym w innych miejscach dodatkowy dzień wolny wyznaczą pracodawcy.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. dotyczącego wyznaczenia dni wolnych dla członków korpusu służby cywilnej, 14 sierpnia 2026 roku został ustanowiony dniem wolnym od pracy. Decyzja ta wynika z rekompensaty za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2026) przypadające w sobotę.

W efekcie pracownicy administracji państwowej zyskają długi weekend bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Potrwa on od 14 do 16 sierpnia 2026 r.

Dodatkowy dzień wolny za święto w sobotę. Podstawa prawna

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy każde święto ustawowo wolne od pracy, przypadające w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę, która dla pracownika jest dniem wolnym, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w innym terminie. W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin takiego dnia wolnego ustala Prezes Rady Ministrów w drodze odpowiedniego zarządzenia.

Dla kogo 14 sierpnia będzie dniem wolnym od pracy?

Na mocy decyzji premiera członkowie korpusu służby cywilnej otrzymają w 2026 roku dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Pierwszy z nich przypadnie 14 sierpnia i będzie rekompensatą za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzone w sobotę 15 sierpnia. Drugi dzień wolny wyznaczono na 28 grudnia w związku z drugim dniem Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę 26 grudnia.

Uprawnienie to dotyczy osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wchodzących w skład korpusu służby cywilnej, m.in. w:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
  • urzędach ministrów, przewodniczących komitetów Rady Ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej,
  • urzędach wojewódzkich i innych jednostkach wspierających terenowe organy administracji rządowej podległe ministrom lub organom centralnym (z wyjątkiem terenowych organów wykonawczych MON),
  • Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,
  • komendach, inspektoratach oraz innych jednostkach obsługujących zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz powiatowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • Centralnym Biurze Śledczym Policji,
  • Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
  • Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,
  • Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,
  • Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
  • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
  • jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe pozostające w dyspozycji organów administracji rządowej.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.
dni wolne od pracy w 2026 roku kalendarz
dni wolne od pracy w 2026 roku

Czy 14 sierpnia będzie wolny dla wszystkich?

14 sierpnia nie należy do dni ustawowo wolnych od pracy. Ponieważ jednak 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada w tym roku w sobotę, pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Niewykluczone, że wiele instytucji publicznych oraz prywatnych firm wskaże właśnie 14 sierpnia jako dzień odbioru wolnego. Ostateczny termin zależy jednak od decyzji pracodawcy i organizacji pracy w danym zakładzie. W praktyce oznacza to, że dla wielu osób będą to dodatkowe dni wolne, choć część pracowników może zostać zobowiązana do wykonywania obowiązków właśnie w tych terminach.

Kto nie ma prawa do dodatkowego wolnego w sierpniu 2026 r.?

Nie każdy pracownik będzie mógł skorzystać z dodatkowego dnia wolnego przysługującego za święto przypadające 15 sierpnia 2026 roku. Uprawnienie to wynika z Kodeksu pracy, dlatego obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Z prawa do dodatkowego wolnego nie skorzystają m.in.:

  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w ramach działalności gospodarczej (B2B), ponieważ nie podlegają przepisom Kodeksu pracy,
  • pracownicy zatrudnieni w systemach zmianowych lub równoważnych, jeśli sobota jest dla nich zwykłym dniem pracy.

Jak przypomina Główny Inspektor Pracy, jeśli pracownik w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie nabywa prawa do odebrania tego dnia w innym terminie. W praktyce oznacza to utratę rekompensaty za święto przypadające w sobotę. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – jeśli dzień wolny pokrywa się z zaplanowanym urlopem, nie przepada on, lecz wraca do puli urlopowej i może zostać wykorzystany w późniejszym terminie, najpóźniej do końca września następnego roku.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2026, poz. 36)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
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Źródło: forsal.pl
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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Tematy: kodeks pracydługi weekenddni wolne od pracydodatkowy dzień wolny od pracy
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