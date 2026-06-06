Forsal logo

„Od teraz będzie tylko gorzej”. Mocne słowa Kijowa pod adresem Putina

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:39
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Szef MSZ Ukrainy: Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny/Shutterstock
W ocenie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy Władimir Putin zaprzepaścił możliwość wyjścia z – jak to określił – przegranej wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób do decyzji rosyjskiego przywódcy, który odrzucił propozycję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą zakończenia konfliktu.

„Odrzucając ofertę prezydenta Zełenskiego dotyczącą bezpośrednich rozmów pokojowych, Putin stracił szansę na wyjście z tej przegranej wojny. Od teraz wszystko będzie dla Rosji tylko gorsze. Straty na polu bitwy będą stale rosły, a porażki będą coraz bardziej upokarzające. Gospodarka pogrąży się w jeszcze głębszej recesji. Znikną kolejne miejsca pracy, wzrosną podatki, a inflacja uderzy w najmniej chronione grupy społeczne” – napisał Sybiha na platformie X.

Ukraina zapowiada wzrost presji militarnej i gospodarczej na Rosję

W jego ocenie w Rosji nie ma już miejsc, których nie mogłyby dosięgnąć uderzenia Ukrainy, a ich intensywność - zapowiedział - będzie tylko rosła.

Dodał, że nasilać się będzie też międzynarodowa presja na Rosję, obejmując wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych, zakazy wjazdu oraz pociągnięcie do odpowiedzialności za popełnione w Ukrainie zbrodnie.

„Wszystko to dlatego, że kremlowski fanatyk za wszelką cenę chce utrzymać się przy władzy i dla swoich szalonych iluzji jest gotów poświęcić przyszłość własnego kraju oraz doprowadzić do śmierci miliony ludzi. Wszystko dlatego, że nie chce uznać prostej prawdy: że nigdy nie osiągnie swoich celów na polu walki” – dodał minister.

Szef ukraińskiej dyplomacji ocenił, że Rosja prędzej czy później będzie musiała zgodzić się na rozwiązanie dyplomatyczne, jednak warunki będą dla niej znacznie gorsze.

Zełenski opublikował w czwartek list otwarty do Putina, w którym zaproponował mu zakończenie wojny i spotkanie. Rosyjski przywódca oświadczył, że nie zamierza spotykać się z Zełenskim, a wybrany przez niego otwarty sposób komunikacji uznał za „niewłaściwy”.

Reakcje międzynarodowe na inicjatywę Zełenskiego

Prezydent Ukrainy powiedział w piątek, że odmowa spotkania to przejaw niechęci Putina do zakończenia wojny. Zasugerował, że rozczarowało to wielu światowych przywódców.

Prezydent USA Donald Trump skomentował inicjatywę Zełenskiego, mówiąc, że ogólnie uważa takie spotkanie za pozytywne.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autora„Od teraz będzie tylko gorzej”. Mocne słowa Kijowa pod adresem Putina »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkraina
Powiązane
System Patriot
Ukraina może czekać na Patrioty do 2030 roku. Zełenski szuka alternatyw
Ulf Kristersson i Wołodymyr Zełenski
Ukraina kupiła 20 nowych Gripenów. Prawie drugie tyle dostanie za darmo
Ursula von der Leyen
Ukraina bliżej Unii Europejskiej? KE zapowiada przełom w procesie akcesyjnym
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polacy masowo ruszyli po zaświadczenia do ZUS. Można odzyskać brakujące lata stażu pracy
Kto nie złoży wniosku do ZUS, straci dodatkowe lata stażu pracy. Polacy ruszyli do ZUS po potwierdzenie okresów zatrudnienia. Chodzi o nowe przepisy 2026
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 07.06.2026: sklepy otwarte 7 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Wizualizacja drogi S7 w Warszawie
Dwa tunele pod Warszawą. Jeden pod lotniskiem. Kluczowa trasa coraz bliżej
dni wolne od pracy, urlop, decyzja, sejm, MRPiPS
1 sierpnia 2026 roku dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Jest decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj