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Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:50
Eutanazja
Francuski parlament ostatecznie przyjął projekt ustawy o „pomocy w umieraniu”/Shutterstock
Francuskie Zgromadzenie Narodowe ostatecznie zatwierdziło w środę projekt ustawy dotyczącej tzw. „pomocy w umieraniu”. Przepisy zakładają, że osoby cierpiące na nieuleczalne choroby, spełniające określone warunki, będą mogły wystąpić o podanie śmiercionośnej substancji.

Wcześniej niższa izba parlamentu wypowiadała się w tej sprawie trzykrotnie, za każdym razem przyjmując tekst. Izba wyższa, zdominowana przez prawicę, odrzucała projekt. Jednak po trzykrotnym odrzuceniu ostatnie słowo należało do Zgromadzenia Narodowego. Przegłosowało ono w środę projekt po raz czwarty i ostateczny. Dokument poparło 291 posłów, przeciwnych było 241.

Biorąc po uwagę, że projekt budził stały sprzeciw, zwłaszcza na prawicy, premier Sebastien Lecornu zapowiedział, że zwróci się jeszcze o opinię do Rady Konstytucyjnej.

Francja określa zasady „pomocy w umieraniu”. Kto będzie mógł skorzystać z ustawy

Według kryteriów zawartych w ustawie o substancję śmiercionośną mogłyby zwrócić się osoby osoby cierpiące na chorobę: poważną, nieuleczalną, zagrażającą życiu i w fazie zaawansowanej bądź terminalnej, a jednocześnie powodującą cierpienia fizyczne bądź psychiczne będące nie do zniesienia. Osoba taka powinna być pełnoletnia i zdolna do wyrażenia woli w sposób swobodny i jasny. Tylko w przypadkach, gdy osoba ta fizycznie nie będzie w stanie sama podać sobie tej substancji, będzie mógł to zrobić lekarz bądź pielęgniarz.

Lekarz, do którego pacjent zwróci się o substancję śmiercionośną będzie konsultował się z innymi lekarzami, by potwierdzić, że kryteria dotyczące choroby pacjenta są spełnione. Później osoba, która zwróciła się o „pomoc w umieraniu” powinna potwierdzić ją po okresie namysłu trwającego co najmniej dwa dni.

Ustawa o pomocy w umieraniu dzieli Francję. Zwolennicy i przeciwnicy zmian

Zwolennicy ustawy uważają, że jest to ważna reforma społeczna, tworząca prawo do „pomocy w umieraniu” pod pewnymi warunkami i w sytuacjach wyjątkowych. W 2023 roku za zmianą prawa w kierunku aktywnej pomocy w umieraniu wypowiedzieli się uczestnicy konsultacji społecznych zainicjowanych przez prezydenta Emmanuela Macrona. Konsultacje organizowało niezależne ciało doradcze - Rada Gospodarcza, Społeczna i Środowiskowa (CESE). Badania opinii społecznej w ostatnich dwóch dekadach wykazywały rosnące poparcie Francuzów dla takiego prawa.

Przeciwnicy, głównie na prawicy i skrajnej prawicy, oceniają, że ustawa oznacza zasadniczy zwrot, jeśli chodzi o zasady i wartości. Wyrażają też obawy przed nadużyciami tego prawa i presją na osoby starsze, chore i z niepełnosprawnością. Przeciwko projektowi wypowiadały się stowarzyszenia pracowników służby zdrowia, organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością oraz Kościoły.

Grupa Alliance Vita, która jest przeciwna ustawie i zapowiedziała protesty na środę wieczór, w liście otwartym do Macrona oświadczyła, że trzeba podjąć „wszelkie wysiłki”, by zapewnić wsparcie i opiekę paliatywną osobom chorym. Alliance Vita podkreśliła też, że „przedstawianie śmierci jako pożądanego rozwiązania nie może być odpowiedzią na cierpienia i jest sprzeczne z godnością ludzką”.

Opinie samych posłów w Zgromadzeniu Narodowym od początku obrad nie zawsze pokrywały się z różnicami partyjnymi. Zmieniali oni też decyzje podczas kolejnych głosowań, np. pod wpływem rozmów z obywatelami w swych okręgach wyborczych.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Francjaprawoeutanazja
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