Ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce

Kosiniak-Kamysz nawiązał w ten sposób do słów premiera Donalda Tuska, który we wtorek po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu zapowiedział, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji - przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich - by „przygotować ją do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu”. Tusk przekazał też, że zapowiedział „wobec wszystkich przywódców, że Polska będzie przygotowywała także logistycznie, finansowo możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie”.

Wojska sojusznicze w Polsce

Kosiniak-Kamysz, pytany na wtorkowym briefingu w Warszawie po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego o słowa premiera, odparł, że rząd jest w stałym kontakcie z partnerami ze wszystkich państw natowskich. Przypomniał, że wojska sojusznicze już są obecne w Polsce w tym - jak wymieniał - m.in. brytyjskie, chorwackie, rumuńskie, amerykańskie czy norweskie.

- Więc my mamy już dzisiaj obecność sojuszniczą i jesteśmy gotowi na stałą obecność na przykład wojsk francuskich czy wojsk brytyjskich - oświadczył szef MON. Sprecyzował, że jest związane z tym, że Polska bierze większą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. - Jest to swoista strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego wzmacniająca wschodnią flankę NATO - dodał.

Minister podkreślił też, że jeżeli Polska bierze większą odpowiedzialność za wschodnią flankę Sojuszu, to może liczyć na swoich amerykańskich, francuskich czy brytyjskich sojuszników. Wskazał, że wynika to również z podpisanych traktatów.

FAQ

Czy w Polsce będą stacjonować wojska Francji i Wielkiej Brytanii?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Polska jest gotowa na stałą obecność wojsk sojuszniczych, w tym francuskich i brytyjskich. Ostateczne decyzje będą podejmowane wspólnie z sojusznikami w ramach NATO.

Dlaczego Polska chce zwiększyć obecność wojsk sojuszniczych?

Według ministra obrony większa obecność wojsk sojuszniczych ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Jest to związane z rosnącą rolą Polski w systemie obronnym Sojuszu.

Kiedy odbędą się ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwsze międzynarodowe ćwiczenia koalicji chętnych, z udziałem przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, odbędą się jesienią 2026 roku w Polsce.