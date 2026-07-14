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Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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56 minut temu
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii/PAP
Polska jest gotowa na stałą obecność wojsk sojuszniczych, m.in. z Francji i Wielkiej Brytanii – oświadczył we wtorek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, większa odpowiedzialność Polski za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO powinna oznaczać także większe zaangażowanie sojuszników.

Ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce

Kosiniak-Kamysz nawiązał w ten sposób do słów premiera Donalda Tuska, który we wtorek po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu zapowiedział, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji - przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich - by „przygotować ją do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu”. Tusk przekazał też, że zapowiedział „wobec wszystkich przywódców, że Polska będzie przygotowywała także logistycznie, finansowo możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie”.

Wojska sojusznicze w Polsce

Kosiniak-Kamysz, pytany na wtorkowym briefingu w Warszawie po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego o słowa premiera, odparł, że rząd jest w stałym kontakcie z partnerami ze wszystkich państw natowskich. Przypomniał, że wojska sojusznicze już są obecne w Polsce w tym - jak wymieniał - m.in. brytyjskie, chorwackie, rumuńskie, amerykańskie czy norweskie.

- Więc my mamy już dzisiaj obecność sojuszniczą i jesteśmy gotowi na stałą obecność na przykład wojsk francuskich czy wojsk brytyjskich - oświadczył szef MON. Sprecyzował, że jest związane z tym, że Polska bierze większą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. - Jest to swoista strategia Sojuszu Północnoatlantyckiego wzmacniająca wschodnią flankę NATO - dodał.

Minister podkreślił też, że jeżeli Polska bierze większą odpowiedzialność za wschodnią flankę Sojuszu, to może liczyć na swoich amerykańskich, francuskich czy brytyjskich sojuszników. Wskazał, że wynika to również z podpisanych traktatów.

FAQ

Czy w Polsce będą stacjonować wojska Francji i Wielkiej Brytanii?

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Polska jest gotowa na stałą obecność wojsk sojuszniczych, w tym francuskich i brytyjskich. Ostateczne decyzje będą podejmowane wspólnie z sojusznikami w ramach NATO.

Dlaczego Polska chce zwiększyć obecność wojsk sojuszniczych?

Według ministra obrony większa obecność wojsk sojuszniczych ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Jest to związane z rosnącą rolą Polski w systemie obronnym Sojuszu.

Kiedy odbędą się ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwsze międzynarodowe ćwiczenia koalicji chętnych, z udziałem przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, odbędą się jesienią 2026 roku w Polsce.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: MONNATOwschodnia flanka NATO
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