Forsal logo

Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 11:44
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów/Direction générale de l'armement
Ukraina konsekwentnie modernizuje swoje siły powietrzne. Niedawno zakupiła pierwszą partię szwedzkich myśliwców JAS-39 Gripen, a w poniedziałek ogłoszono, że pozyska również francuskie Rafale. Ukraińscy eksperci wojskowi twierdzą, że w pierwszej partii będą to najpewniej używane maszyny w standardzie F3R. Jednocześnie prawdopodobnie zostaną wyposażone w nowy i tani system do zwalczania dronów LADAC.

Ukraina kupuje pierwsze Rafale

Francja i Ukraina uzgodniły sprzedaż pierwszej partii 16 myśliwców Rafale. Pierwsze samoloty mają trafić do ukraińskich sił powietrznych w latach 2028–2029. Informację ogłosił prezydent Emmanuel Macron po spotkaniu tzw. Koalicji Chętnych w Paryżu.

– To projekt obejmujący zakup 16 samolotów Rafale wraz z towarzyszącymi im systemami uzbrojenia. Pierwsze dostawy mogą zostać zrealizowane już w latach 2028–2029, a szkolenie personelu rozpocznie się w najbliższych miesiącach – powiedział Macron.

To dopiero początek szerszego programu modernizacji ukraińskiego lotnictwa. Już w listopadzie 2025 roku pojawiły się informacje, że Kijów docelowo chce pozyskać nawet 100 Rafale.

Najpewniej będą to używane Rafale F3R

Dassault Rafale to dwusilnikowy wielozadaniowy myśliwiec generacji 4+, zdolny do prowadzenia walk powietrznych, atakowania celów naziemnych i morskich oraz wykonywania misji rozpoznawczych. Maszyna może przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski powietrze–powietrze MICA i Meteor, pociski manewrujące SCALP-EG, bomby kierowane AASM Hammer czy rakiety przeciwokrętowe Exocet.

Jak zauważa Defense Express, najbardziej prawdopodobne jest jednak, że Ukraina otrzyma używane Rafale w standardzie F3R. Francja od lat sprzedaje sojusznikom takie maszyny, ponieważ można je dostarczyć znacznie szybciej niż nowe egzemplarze. Tak było m.in. w przypadku Grecji i Chorwacji.

Zdaniem ukraińskich analityków za takim scenariuszem przemawia również ogromny portfel zamówień firmy Dassault. Przy obecnym tempie produkcji jest on wypełniony na około 8,5 roku, dlatego przekazanie Ukrainie fabrycznie nowych Rafale już w latach 2028–2029 wymagałoby przesunięcia wcześniejszych kontraktów.

Wersja F3R pozostaje podstawowym wariantem używanym przez francuskie siły powietrzne, choć obecnie produkowany jest już standard F4. Nowsza odmiana oferuje lepszą świadomość sytuacyjną, większe możliwości współpracy sieciocentrycznej, nowocześniejszą awionikę oraz szerszy wachlarz uzbrojenia. Jednocześnie wszystkie Rafale F3R są sukcesywnie modernizowane do standardu F4, a w przyszłości mają zostać doprowadzone do wersji F5.

LADAC. Nowy tani system antydronowy

Francja zakończyła właśnie pomyślnie testy integracji programu LADAC z myśliwcem Rafale. Nie jest to nowa rakieta, lecz zestaw rozwiązań, który daje samolotowi nową zdolność – taniego zwalczania dronów i amunicji krążącej. Opiera się głównie na elementach, które już znajdują się na wyposażeniu Rafale.

System wykorzystuje zmodyfikowany radar RBE2, zasobnik celowniczy Talios, który odpowiada za wykrywanie i laserowe podświetlanie celu, oraz 12-prowadnicowe wyrzutnie Telson JF12 firmy Thales. Z nich odpalane są kierowane laserowo rakiety Aculeus-LG kalibru 68 mm o zasięgu około 6 km.

Prace nad LADAC rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku w trybie pilnym po doświadczeniach francuskiego lotnictwa z Bliskiego Wschodu. Tam francuskie Rafale wielokrotnie zwalczały irańskie drony Shahed, wykorzystując do tego znacznie droższe pociski powietrze–powietrze MICA.

– Nie da się utrzymać sytuacji, w której do zestrzelenia drona wartego kilka tysięcy dolarów wykorzystujemy pociski MICA kosztujące ponad milion euro. Musimy opracować własne tanie środki rażenia – tłumaczył szef sztabu francuskich sił powietrznych gen. Jérôme Bellanger.

Nowy system ma przede wszystkim radykalnie obniżyć koszt przechwytywania dronów. Jeden pocisk MICA kosztuje około 2 mln dolarów, podczas gdy irański Shahed jest wart około 50 tys. dolarów. Kosztu rakiety Aculeus-LG nie ujawniono, jednak eksperci oceniają, że będzie zbliżony do amerykańskiej APKWS, kosztującej zaledwie kilkanaście–kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Jeśli Francja zdecyduje się zaoferować LADAC również zagranicznym użytkownikom Rafale, Ukraina mogłaby zyskać nie tylko nowy typ myśliwca, ale także znacznie tańszy sposób zwalczania rosyjskich dronów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: Ukrainaukraińska armiaRafalesystemy antydronowe
Powiązane
Mychajło Fedorow
Walczył z korupcją i naraził się generałom. Ważą się losy ukraińskiego ministra obrony
Lotniskowiec w wizualizacji Elbit Systems
Nowa wizja wojny na morzu. Przerobią frachtowce na dronowe lotniskowce
Działo elektromagnetyczne
Europejskie działo elektromagnetyczne już strzela. Przełom w badaniach nad bronią przyszłości
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
F-35 startuje z pokładu lotniskowca
Odebrane F-35 są ślepe. Amerykanie wreszcie przyznali to oficjalnie
Nie przegap
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Mychajło Fedorow
Walczył z korupcją i naraził się generałom. Ważą się losy ukraińskiego ministra obrony
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. "To będzie kuźnia kadr"
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. "To będzie kuźnia kadr"
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Polecamy
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
Kraj
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
kary, zezwolenie, studnia, trawnik
Zakaz podlewania trawnika wodą ze studni. Nie wolno jej używać do podlewania roślin ani do celów gospodarstwa domowego. Za przekroczenie limitów grozi wysoka kara
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
Świat
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów
Mychajło Fedorow
Walczył z korupcją i naraził się generałom. Ważą się losy ukraińskiego ministra obrony
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Trump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj