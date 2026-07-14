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Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. "To będzie kuźnia kadr"

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:54
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. "To będzie kuźnia kadr"
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. "To będzie kuźnia kadr"/Shutterstock
Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Polsce będzie ważnym miejscem kształcenia specjalistów dla sektora kosmicznego i nowych technologii – oceniła w rozmowie z PAP była szefowa misji IGNIS dr Aleksandra Bukała. Podkreśliła, że szczególne znaczenie ma rozwój technologii o podwójnym zastosowaniu (dual-use).

Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie

Dyrektor generalny ESA Josef Aschbacher ogłosił w poniedziałek, że w Warszawie powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmujący się bezpieczeństwem i technologiami dual-use (podwójnego zastosowania). Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że zostanie powołany fundusz na rozwój branży kosmicznej wart pół miliarda zł.

"To będzie kuźnia kadr"

Dr Aleksandra Bukała, była szefowa misji IGNIS w Polskiej Agencji Kosmicznej, obecnie zajmuje stanowisko Global Affairs Executive (kierownika ds. spraw międzynarodowych) w firmie PIAP Space. Odnosząc się do wyboru Warszawy na lokalizację ośrodka ESA, w rozmowie z PAP przyznała: – Dla mnie to jest fantastyczna decyzja. Bardzo się cieszę, że już teraz formalnie zostało potwierdzone, że w Polsce powstanie to centrum. Uważam, że to będzie kuźnia kadr, a my tych kadr bardzo w Polsce potrzebujemy, zwłaszcza, że nasz sektor kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie.

– Szczególnie ważne jest, że to centrum będzie działać w tak w kluczowym obszarze jak technologie dual-use (czyli o podwójnym zastosowaniu) oraz technologie związane z bezpieczeństwem i obronnością - podkreśliła.

Mamy kompetencje, żeby tworzyć technologie kosmiczne w Polsce

Zdaniem dr Bukały Polska jest ambitnym, aktywnym i zaangażowanym członkiem ESA. – Zdecydowanie mamy kompetencje do tego, żeby tworzyć technologie kosmiczne w Polsce. Myślę, że polskie przedsiębiorstwa i polscy naukowcy udowodnili to przez cały okres naszego członkostwa w ESA - od 2012 r. Potwierdziła to też misja IGNIS, a mija rok od lądowania Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego po pobycie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nikt nie wierzył, że może z nim polecieć aż 13 polskich eksperymentów, a poleciało. Żaden inny astronauta projektowy ESA nie osiągnął tego, co Sławosz – oceniła rozmówczyni PAP.

Dlatego, jej zdaniem, decyzja ESA o lokalizacji nowego ośrodka jest wyjątkowo celna. – ESA na pewno nie będzie zawiedziona tym, że zapadła wspólna decyzja o utworzeniu tego centrum w Polsce – podsumowała dr Aleksandra Bukała.

Wcześniejsze przygotowania

List w sprawie budowy ośrodka strona polska i ESA podpisały pod koniec listopada ub.r. Na odbywającym się wtedy w Bremie (Niemcy) spotkaniu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska zobowiązała się przeznaczyć łącznie 731 mln euro na realizację misji ESA, w tym blisko 550 mln euro na programy opcjonalne ESA na lata 2026-2028.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało pod koniec czerwca, że nie prowadzono formalnego konkursu na lokalizację centrum ESA w Polsce, miasta nie składały więc oficjalnych ofert. „Minister finansów i gospodarki spotkał się z przedstawicielami zainteresowanych miast (Gdańska, Poznania, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Krakowa oraz Łodzi), którzy przedstawili potencjał swoich ośrodków w kontekście realizacji tego przedsięwzięcia” – poinformował Wydział Prasowy MRiT.

Europejska Agencja Kosmiczna istnieje od 1975 roku i odpowiada za koordynację europejskich badań kosmicznych. Polska jest jej członkiem od 2012 roku.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: kosmosEuropejska Agencja KosmicznaEsaPolsa
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