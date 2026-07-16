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Zmiana na czele ukraińskiego MON. Zełenski powierzył obowiązki nowemu szefowi resortu

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:21
Zełenski
Zełenski powierzył szefowi SBU Chmarze obowiązki ministra obrony/Shutterstock
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował w czwartek o powierzeniu obowiązków ministra obrony szefowi Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Decyzja zapadła po tym, jak parlament zatwierdził nowy skład gabinetu premiera Serhija Koreckiego, w którym zabrakło dotychczasowego szefa resortu obrony Mychajła Fedorowa.

Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy - ocenił Zełenski.

„Powierzyłem Jewhenowi Chmarze pełnienie obowiązków ministra, kontynuowanie reformy sektora obrony oraz zapewnienie Ukrainie wszystkich tych rezultatów, o których mówiliśmy. Po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych zwrócę się do parlamentarzystów o poparcie kandydatury Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony Ukrainy” – napisał Zełenski w czwartek w komunikatorze Telegram.

Wcześniej tego dnia zdymisjonowany minister obrony Ukrainy, Fedorow, potwierdził podczas briefingu, że jest skonfliktowany z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, Ołeksandrem Syrskim. Również Zełenski miał oznajmić podczas środowego spotkania z deputowanymi ze swej frakcji parlamentarnej Sługa Narodu, że Fedorow pozostaje w sporze z generałem Syrskim oraz innymi dowódcami, i tego konfliktu nie udaje się rozwiązać.

Kilka godzin przed powierzeniem Chmarze obowiązków szefa resortu obrony prezydent oznajmił, że jednym z kandydatów na to stanowisko jest Ihor Kłymenko, dotychczasowy minister spraw wewnętrznych. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: MONUkrainaministerstwo obrony
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