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Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:28
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji/Shutterstock
Unia Europejska otworzyła we wtorek drugi klaster negocjacyjny w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Obejmuje on kwestie polityki zagranicznej i obronnej, a jego uruchomienie nastąpiło miesiąc po otwarciu pierwszego, kluczowego klastra dotyczącego spraw fundamentalnych.

Otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego

Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich sześciu obszarów negocjacyjnych, zwanych klastrami. Kraje UE zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra szóstego, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej.

Wicepremier ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka powiedział dziennikarzom, że proces akcesji Ukrainy do UE przebiega bez zakłóceń. - To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu - podkreślił Kaczka.

- Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód - dodał.

Kiedy otwarcie pozostałych klastrów?

Jak zaznaczył, liczy na to, że państwa członkowskie rozpoczną rozmowy o otwarciu pozostałych czterech klastrów jeszcze w tym tygodniu. Dotyczą one: rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Również we wtorek klaster szósty zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią.

- Dotyczy on stosunków zewnętrznych obu krajów, w tym współpracy w dziedzinie obronności i zwalczania zagrożeń hybrydowych. Oba kraje będą przyczyniać się do europejskiej struktury bezpieczeństwa - powiedziała komisarska ds. rozszerzenia UE Marta Kos.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Unia EuropejskaUEUkrainanegocjacje akcesyjne
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