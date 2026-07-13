Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii

Dron morski dostarczył robota na brzeg

O operacji poinformował 1. Batalion Systemów Bezzałogowych "Terror z Nieba", wchodzący w skład 123. Brygady Obrony Terytorialnej.

Do transportu wykorzystano bezzałogową jednostkę nawodną (USV), która pełniła rolę niewielkiego promu desantowego. Przewiozła na okupowane wybrzeże Mierzei Kinburnskiej naziemnego robota bojowego. Po dotarciu do brzegu robot zjechał z jednostki nawodnej i rozpoczął wykonywanie zadania bojowego.

123-тя бригада висадила НРК із морського дрона на Кінбурнську косу.



Джерело: ЖАХ З НЕБЕС «123» pic.twitter.com/heMWhRVPog — Владислав (@Vladislav110528) July 13, 2026 Rozwiń

Mierzeja Kinburska jest jednym z najważniejszych punktów strategicznych na południu Ukrainy. Leży u wejścia do estuarium Dniepru i Bohu, naprzeciwko Oczakowa, dzięki czemu umożliwia kontrolę nad podejściami do ujścia obu rzek. Rosjanie wykorzystywali ten teren jako wysuniętą pozycję do prowadzenia obserwacji oraz ostrzału Oczakowa i okolic. Z wojskowego punktu widzenia opanowanie mierzei mogłoby ułatwić Ukrainie prowadzenie działań specjalnych i desantowych w rejonie lewego brzegu Dniepru, jednak obecnie obszar ten pozostaje przedmiotem walk.

Mierzeja Kinburnska

Prawdopodobnie wykorzystano robota SabLynx PKT

Według dostępnych informacji w operacji użyto prawdopodobnie ukraińskiego naziemnego systemu bezzałogowego SabLynx, opracowanego przez firmę Roboneers. Platforma jest uzbrojona w karabin maszynowy PKT.

W zależności od konfiguracji roboty z rodziny Lynx mogą służyć do ewakuacji rannych, transportu zaopatrzenia na pierwszą linię, dostarczania ładunków do stawiania i usuwania pól minowych oraz bezpośredniego wsparcia piechoty.

Nowy etap rozwoju wojny dronów

Opublikowane nagranie pokazuje kolejny etap rozwoju systemów bezzałogowych na froncie. Dotychczas drony morskie były wykorzystywane przede wszystkim do ataków na okręty i infrastrukturę, natomiast roboty lądowe działały głównie na pierwszej linii frontu.

Tym razem po raz pierwszy połączono dwa rodzaje systemów bezzałogowych w ramach jednej operacji.