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Rosjanie zrzucili bomby na obwód doniecki. Cztery osoby nie żyją

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:26
The aftermath of the afternoon Russian attack in Zaporizhzhia
W wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie donieckim zginęły cztery osoby, 13 rannych/PAP/EPA
Szef władz obwodu donieckiego Wadym Fiłaszkin poinformował w piątek, że rosyjskie siły przeprowadziły nalot na rejon Kramatorska, zrzucając siedem bomb lotniczych. W ataku zginęły cztery osoby, a kolejnych 13 zostało rannych.

„W wyniku ataków na rejon kramatorski zginęły co najmniej cztery osoby, a 13 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się 14-letni chłopiec” - napisał Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.

Przekazał, że bomby spadły na Kramatorsk i miejscowość Biłeńkie; jedna z nich uderzyła w wielopiętrowy budynek, jedna – w sklep, a pozostałe – w zabudowę prywatną.

„Rosjanie doskonale wiedzieli, gdzie uderzają. Był to kolejny celowy atak na ludzi, na dzielnice cywilne, na życie, którego nie są w stanie ani stworzyć, ani zrozumieć” - stwierdził Fiłaszkin.

Kramatorsk tworzy ze Słowiańskiem, Drużkiwką i Konstantynówką pas ukraińskich twierdz w północnej części obwodu donieckiego. Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie. Ich utrata mogłaby otworzyć Rosji drogę do dalszych operacji w głębi Ukrainy. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Rosjawojnawojna w Ukrainie
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