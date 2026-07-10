„W wyniku ataków na rejon kramatorski zginęły co najmniej cztery osoby, a 13 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych znalazł się 14-letni chłopiec” - napisał Fiłaszkin w komunikatorze Telegram.

Przekazał, że bomby spadły na Kramatorsk i miejscowość Biłeńkie; jedna z nich uderzyła w wielopiętrowy budynek, jedna – w sklep, a pozostałe – w zabudowę prywatną.

„Rosjanie doskonale wiedzieli, gdzie uderzają. Był to kolejny celowy atak na ludzi, na dzielnice cywilne, na życie, którego nie są w stanie ani stworzyć, ani zrozumieć” - stwierdził Fiłaszkin.

Kramatorsk tworzy ze Słowiańskiem, Drużkiwką i Konstantynówką pas ukraińskich twierdz w północnej części obwodu donieckiego. Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie. Ich utrata mogłaby otworzyć Rosji drogę do dalszych operacji w głębi Ukrainy. (PAP)