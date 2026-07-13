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Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:09
Ukraina
Siły Systemów Bezzałogowych zaatakowały połączenie energetyczne pomiędzy Krymem a Rosją/Shutterstock
Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert Browdi, ps. Madziar, poinformował w poniedziałek na Telegramie, że ukraińskie drony przeprowadziły atak na elementy tzw. mostu energetycznego łączącego okupowany Krym z rosyjskim Kubaniem, znajdującym się po drugiej stronie Cieśniny Kerczeńskiej.

„12 i 13 lipca zaatakowano most energetyczny Kubań-Krym, 10 węzłów energetycznych, pięć elementów obrony przeciwlotniczej na Krymie (S-400, Pancyr-S1, Tor, Nebo-U)” – napisał Madziar na Telegramie.

Wśród zaatakowanych obiektów energetycznych miało znaleźć się dziewięć podstacji oraz strategiczny punkt przesyłu energii z Rosji na Krym. To drugi atak na obiekty mostu energetycznego w ciągu ostatnich 48 godzin.

Ponadto, Siły Systemów Bezzałogowych miały trafić kolejne 13 tankowców działających w ramach rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym. W ciągu ostatnich ośmiu dni zaatakowano łącznie 105 takich jednostek.

Ataki na okupowany Krym przeprowadziły także bezzałogowce Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ich celami były m.in. dwa kutry patrolowe Floty Czarnomorskiej, trzy stacje radiolokacyjne, a także kilka promów służących do transportu pojazdów (samochodów i wagonów kolejowych) przez Cieśninę Kerczeńską.

Jak poinformowała agencja Reutera, rosyjski przywódca Władimir Putin zapowiedział w poniedziałek przeprowadzenie „kilka razy silniejszych uderzeń” na cele na terytorium Ukrainy w odpowiedzi na ukraińskie ataki na rosyjski sektor paliwowy i energetyczny.(PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: atakUkrainaKrym
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