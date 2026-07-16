To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem

YFQ-44A po raz pierwszy przetestowany z uzbrojeniem

Test przeprowadzono z bazy Edwards Air Force Base w Kalifornii. YFQ-44A wystartował, otrzymał dane o celu z systemu Lattice, operator wydał polecenie ataku, a bezzałogowiec wystrzelił pocisk AIM-120 AMRAAM w kierunku cyfrowo symulowanego celu nad pustynią Mojave.

Było to pierwsze odpalenie ostrej amunicji przez amerykańskiego bezzałogowca klasy CCA. Wcześniej maszyna przechodziła jedynie testy z atrapami pocisków oraz sprawdziany integracji systemów kierowania ogniem i łączności.

Test potwierdził, że YFQ-44A potrafi samodzielnie wykonać pełną sekwencję użycia uzbrojenia – od wykrycia celu, przez przekazanie danych i decyzję operatora, aż po odpalenie pocisku. To właśnie takie zdolności mają w przyszłości pozwolić bezzałogowcom współpracować z załogowymi F-35 i F-47 podczas walki powietrznej.

New test footage: first missile shot from YFQ-44A.



YFQ-44A executed an end-to-end, beyond-line-of-sight strike against a simulated target.



The test, executed out of @EdwardsAFB, represents an important step in turning CCA into an operational capability. pic.twitter.com/70cRIs6uXJ — Anduril Industries (@anduriltech) July 15, 2026 Rozwiń

Amerykanie nie byli jednak pierwsi. W grudniu 2025 roku turecki Bayraktar Kızılelma wystrzelił dwa pociski powietrze–powietrze Gökdoğan, z których jeden zniszczył rzeczywisty cel powietrzny. Niedawno Kızılelma przeszła również kolejne testy z nowym uzbrojeniem, potwierdzając dalszy rozwój programu. Kilka tygodni po tureckim teście również Australia przeprowadziła udane odpalenie pocisku AIM-120 z bezzałogowca MQ-28 Ghost Bat.

W ramach programu CCA rozwijane są dwie konstrukcje

YFQ-44A jest jednym z dwóch bezzałogowców rozwijanych w pierwszym etapie programu Collaborative Combat Aircraft. Drugim jest YFQ-42A Dark Merlin firmy General Atomics.

Obie konstrukcje weszły już do fazy produkcyjnej. W czerwcu 2026 roku Siły Powietrzne USA podpisały kontrakty na ich seryjne dostawy. Po zakończeniu prób oznaczenie prototypów z literą "Y" zniknie, a maszyny będą nosić nazwy FQ-44A Fury oraz FQ-42A Dark Merlin.

Pentagon planuje pozyskać do końca dekady co najmniej 150 bezzałogowców CCA, dzieląc zamówienie pomiędzy oba typy. W dalszej perspektywie liczba ta może wzrosnąć nawet do około 1000 maszyn.

Choć prace nad Dark Merlinem są bardzo zaawansowane, projekt pozostaje nieco w tyle za konkurencyjnym Fury. Pierwszy lot wykonał w sierpniu 2025 roku, jednak w kwietniu 2026 roku jeden z prototypów został całkowicie zniszczony podczas katastrofy spowodowanej błędem oprogramowania autopilota, które błędnie obliczało masę i położenie środka ciężkości. Po wprowadzeniu poprawek maszyna wróciła do lotów testowych już w maju.

Dark Merlin przeszedł również udane testy półautonomicznych lotów z wykorzystaniem oprogramowania Sidekick i architektury A-GRA, jednak w przeciwieństwie do Fury nie przeprowadził jeszcze prób z użyciem uzbrojenia. Pierwsze odpalenie pocisku zaplanowano na jesień 2026 roku. Docelowo maszyna ma przenosić nie tylko AIM-120 AMRAAM, ale także nowoczesne pociski AIM-260 JATM.

Według planów USAF pierwsze bezzałogowce CCA mają wejść do służby jeszcze przed końcem obecnej dekady. Ich podstawowym zadaniem będzie współpraca z myśliwcami F-35, F-47 i F-15EX podczas walki powietrznej, zwiększanie zasięgu rozpoznania oraz przejmowanie najbardziej ryzykownych zadań.

F-35 są już w Polsce, ale Harpi Szpon wciąż pozostaje na papierze

Podczas gdy Stany Zjednoczone testują uzbrojenie przyszłych bezzałogowych skrzydłowych, Polska nadal nie wybrała konstrukcji dla programu Harpi Szpon.

Niemcy, które pierwsze F-35A otrzymają dopiero w 2027 roku, już prowadzą intensywne przygotowania do wdrożenia bezzałogowych partnerów dla swoich nowych myśliwców. Berlin chce nie tylko kupić odpowiednie platformy, ale również zapewnić sobie możliwość ich dalszego rozwijania i pełnej integracji z krajowymi systemami uzbrojenia.

Polska znajduje się w odwrotnej sytuacji. Pierwsze F-35 Husarz zostały już odebrane przez Siły Zbrojne RP, a po zakończeniu szkolenia pilotów w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły trafiać do kraju. Mimo to program Harpi Szpon nadal pozostaje na etapie definiowania wymagań oraz analiz współpracy z zagranicznymi partnerami. Od wyboru konkretnej konstrukcji i podpisania kontraktu Polskę wciąż dzieli sporo czasu.

Tymczasem doświadczenia USA pokazują, że przyszłość lotnictwa bojowego będzie opierała się nie tylko na nowoczesnych myśliwcach, ale również na całych zespołach współpracujących z nimi bezzałogowców. To właśnie one mają zwiększyć siłę uderzeniową, ograniczyć ryzyko dla pilotów i zapewnić przewagę w przyszłych konfliktach.