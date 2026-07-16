Forsal logo

To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 10:02
[aktualizacja dzisiaj, 13:26]
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem/Anduril
Prace nad "lojalnym skrzydłowym" dla myśliwców F-35 weszły w kolejny etap. Bezzałogowy samolot bojowy YFQ-44A Fury, rozwijany przez firmę Anduril, po raz pierwszy odpalił pocisk powietrze–powietrze AIM-120 AMRAAM podczas testów nad pustynią Mojave. To ważny kamień milowy w rozwoju amerykańskiego programu Collaborative Combat Aircraft (CCA), choć nie jest to światowy precedens – podobne próby wcześniej przeprowadziły już Turcja i Australia. Polska natomiast nadal nie wybrała bezzałogowego partnera dla swoich F-35.

YFQ-44A po raz pierwszy przetestowany z uzbrojeniem

Test przeprowadzono z bazy Edwards Air Force Base w Kalifornii. YFQ-44A wystartował, otrzymał dane o celu z systemu Lattice, operator wydał polecenie ataku, a bezzałogowiec wystrzelił pocisk AIM-120 AMRAAM w kierunku cyfrowo symulowanego celu nad pustynią Mojave.

Było to pierwsze odpalenie ostrej amunicji przez amerykańskiego bezzałogowca klasy CCA. Wcześniej maszyna przechodziła jedynie testy z atrapami pocisków oraz sprawdziany integracji systemów kierowania ogniem i łączności.

Test potwierdził, że YFQ-44A potrafi samodzielnie wykonać pełną sekwencję użycia uzbrojenia – od wykrycia celu, przez przekazanie danych i decyzję operatora, aż po odpalenie pocisku. To właśnie takie zdolności mają w przyszłości pozwolić bezzałogowcom współpracować z załogowymi F-35 i F-47 podczas walki powietrznej.

Amerykanie nie byli jednak pierwsi. W grudniu 2025 roku turecki Bayraktar Kızılelma wystrzelił dwa pociski powietrze–powietrze Gökdoğan, z których jeden zniszczył rzeczywisty cel powietrzny. Niedawno Kızılelma przeszła również kolejne testy z nowym uzbrojeniem, potwierdzając dalszy rozwój programu. Kilka tygodni po tureckim teście również Australia przeprowadziła udane odpalenie pocisku AIM-120 z bezzałogowca MQ-28 Ghost Bat.

W ramach programu CCA rozwijane są dwie konstrukcje

YFQ-44A jest jednym z dwóch bezzałogowców rozwijanych w pierwszym etapie programu Collaborative Combat Aircraft. Drugim jest YFQ-42A Dark Merlin firmy General Atomics.

Obie konstrukcje weszły już do fazy produkcyjnej. W czerwcu 2026 roku Siły Powietrzne USA podpisały kontrakty na ich seryjne dostawy. Po zakończeniu prób oznaczenie prototypów z literą "Y" zniknie, a maszyny będą nosić nazwy FQ-44A Fury oraz FQ-42A Dark Merlin.

Pentagon planuje pozyskać do końca dekady co najmniej 150 bezzałogowców CCA, dzieląc zamówienie pomiędzy oba typy. W dalszej perspektywie liczba ta może wzrosnąć nawet do około 1000 maszyn.

Choć prace nad Dark Merlinem są bardzo zaawansowane, projekt pozostaje nieco w tyle za konkurencyjnym Fury. Pierwszy lot wykonał w sierpniu 2025 roku, jednak w kwietniu 2026 roku jeden z prototypów został całkowicie zniszczony podczas katastrofy spowodowanej błędem oprogramowania autopilota, które błędnie obliczało masę i położenie środka ciężkości. Po wprowadzeniu poprawek maszyna wróciła do lotów testowych już w maju.

Dark Merlin przeszedł również udane testy półautonomicznych lotów z wykorzystaniem oprogramowania Sidekick i architektury A-GRA, jednak w przeciwieństwie do Fury nie przeprowadził jeszcze prób z użyciem uzbrojenia. Pierwsze odpalenie pocisku zaplanowano na jesień 2026 roku. Docelowo maszyna ma przenosić nie tylko AIM-120 AMRAAM, ale także nowoczesne pociski AIM-260 JATM.

Według planów USAF pierwsze bezzałogowce CCA mają wejść do służby jeszcze przed końcem obecnej dekady. Ich podstawowym zadaniem będzie współpraca z myśliwcami F-35, F-47 i F-15EX podczas walki powietrznej, zwiększanie zasięgu rozpoznania oraz przejmowanie najbardziej ryzykownych zadań.

F-35 są już w Polsce, ale Harpi Szpon wciąż pozostaje na papierze

Podczas gdy Stany Zjednoczone testują uzbrojenie przyszłych bezzałogowych skrzydłowych, Polska nadal nie wybrała konstrukcji dla programu Harpi Szpon.

Niemcy, które pierwsze F-35A otrzymają dopiero w 2027 roku, już prowadzą intensywne przygotowania do wdrożenia bezzałogowych partnerów dla swoich nowych myśliwców. Berlin chce nie tylko kupić odpowiednie platformy, ale również zapewnić sobie możliwość ich dalszego rozwijania i pełnej integracji z krajowymi systemami uzbrojenia.

Polska znajduje się w odwrotnej sytuacji. Pierwsze F-35 Husarz zostały już odebrane przez Siły Zbrojne RP, a po zakończeniu szkolenia pilotów w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły trafiać do kraju. Mimo to program Harpi Szpon nadal pozostaje na etapie definiowania wymagań oraz analiz współpracy z zagranicznymi partnerami. Od wyboru konkretnej konstrukcji i podpisania kontraktu Polskę wciąż dzieli sporo czasu.

Tymczasem doświadczenia USA pokazują, że przyszłość lotnictwa bojowego będzie opierała się nie tylko na nowoczesnych myśliwcach, ale również na całych zespołach współpracujących z nimi bezzałogowców. To właśnie one mają zwiększyć siłę uderzeniową, ograniczyć ryzyko dla pilotów i zapewnić przewagę w przyszłych konfliktach.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMiażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy »
Tematy: F-35Harpi Szponlojalny skrzydłowydron YFQ-44A Fury
Powiązane
Haubica M777 używa amunicji kalibru 155 mm
Trump naciska, a zbrojeniówka się krztusi. Ujawniono amunicyjne fiasko za pół miliarda
Linia produkcyjna myśliwców F-35
Finlandia dołącza do elitarnego grona. Będzie produkować elementy do F-35 200 km od granicy z Rosją
System antybalistyczny
Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin
Myśliwiec F-35
Głośno rozważa zakup Gripenów, po cichu kupuje kolejne F-35. Wyjaśnił grę Kanady
Dron Kizilelma z dwoma rakietami JET-230
Turecki dron-myśliwiec dostał nową broń. Trafił w cel z ponad 120 km
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
Nie przegap
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Nowa opłata za ogrzewanie i paliwo. Miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Ukryta opłata za ogrzewanie i paliwo. Od 2028 roku miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Polecamy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Kraj
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Masz kamerę na elewacji? Jeden błąd może kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Świat
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj