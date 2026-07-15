Europa buduje własny THAAD. Antyrakietowym projektem kieruje Rosjanin

Pięć europejskich gigantów tworzy Bliksem EXO

Podczas inauguracyjnego spotkania Koalicji na rzecz Obrony przed Pociskami Balistycznymi w Paryżu podpisano list intencyjny powołujący konsorcjum Bliksem EXO. Tworzą je Thales, Airbus Defence and Space, Destinus, MBDA Deutschland oraz Safran Electronics & Defense. W wydarzeniu uczestniczył premier Holandii Rob Jetten.

Nowe konsorcjum będzie odpowiadać za opracowanie, certyfikację, produkcję oraz późniejsze wsparcie techniczne europejskiego systemu przechwytującego pociski balistyczne poza atmosferą. Liderem przedsięwzięcia została holenderska firma Destinus, która będzie odpowiadać za integrację całego systemu oraz opracowanie pozaziemskiego pojazdu przechwytującego (EKV). MBDA Deutschland zbuduje rakietę nośną, wyrzutnię i kontenery transportowo-startowe, Safran Electronics & Defense opracuje głowicę naprowadzającą oraz systemy kierowania, nawigacji i sterowania, Airbus Defence and Space stworzy system dowodzenia i zarządzania walką, a Thales dostarczy radary i cały łańcuch sensorów.

Według premiera Holandii Roba Jettena Bliksem EXO ma stać się przemysłowym filarem nowo utworzonej Koalicji na rzecz Obrony przed Pociskami Balistycznymi.

Europejski THAAD ma przechwytywać Oreszniki i pociski balistyczne

Bliksem EXO ma wypełnić jedną z największych luk europejskiej obrony przeciwrakietowej. System ma stanowić najwyższą warstwę europejskiej obrony przeciwrakietowej, podobnie jak amerykański THAAD. Jego zadaniem będzie wykrywanie, śledzenie i niszczenie pocisków balistycznych średniego (MRBM) i pośredniego zasięgu (IRBM) poza atmosferą, również rosyjskich pocisków klasy Oresznik, wyposażonych w odłączane i manewrujące głowice bojowe.

Przechwycenie celu ma odbywać się metodą hit-to-kill, czyli poprzez bezpośrednie uderzenie energią kinetyczną, bez użycia głowicy bojowej. Twórcy projektu podkreślają, że nowy system uzupełni europejskie zdolności obrony przeciwrakietowej niższej warstwy i zostanie zintegrowany z natowskim systemem Integrated Air and Missile Defence (IAMD) oraz inicjatywą European Sky Shield. Przy jego projektowaniu mają zostać wykorzystane doświadczenia Ukrainy z odpierania zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych.

– Bliksem EXO ma wypełnić tę lukę dzięki bezpośredniemu niszczeniu celów poza atmosferą. Wspólne prace rozwojowe rozpoczną się w sierpniu 2026 r., a w 2027 r. planujemy przeprowadzić pierwszy test pozaziemskiego pojazdu przechwytującego w przestrzeni kosmicznej – powiedział Michaił Kokoricz, prezes firmy Destinus.

Sygnatariusze listu intencyjnego planują podpisać wiążącą umowę konsorcyjną w ciągu trzech miesięcy.

Kim jest Michaił Kokoricz?

49-letni Michaił Kokoricz ukończył fizykę na Nowosybirskim Uniwersytecie Państwowym. Na początku poprzedniej dekady założył Dauria Aerospace – pierwszą prywatną firmę kosmiczną w Rosji, która umieściła na orbicie własną konstelację satelitów.

W 2021 r. powołał do życia w Szwajcarii firmę Destinus. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę przestawił jej działalność na rozwój technologii wojskowych. W 2024 r. zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa, a rok później przeniósł siedzibę spółki do Holandii.

Obecnie Destinus produkuje dla Ukrainy i państw europejskich drony dalekiego zasięgu oraz pociski manewrujące Ruta Block 1, rozwija także pociski Ruta Block 2 i Ruta Block 3 o zasięgu sięgającym 2 tys. km. W kwietniu 2026 r. rosyjskie Ministerstwo Obrony umieściło holenderski zakład firmy na liście potencjalnych celów. W odpowiedzi holenderska minister obrony Dilan Yeşilgöz-Zegerius odwiedziła fabrykę, podkreślając, że holenderski przemysł zbrojeniowy nie ulegnie rosyjskim groźbom.