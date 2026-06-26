Forsal logo

Instruktorzy bili jak bestie, ludzie ginęli. Ujawnili patologie w znanym ukraińskim pułku

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 07:30
[aktualizacja 59 minut temu]
Gen. Ołeksandr Syrski z żołnierzami pułku "Skala"
Instruktorzy bili jak bestie, ludzie ginęli. Ujawnili patologie w znanym ukraińskim pułku/Facebook
Bicie do nieprzytomności, przywiązywanie żołnierzy do quadów i ciągnięcie ich po ziemi, szczucie psami czy poniżanie ludzi znajdujących się w kryzysie psychicznym – takie relacje przynosi reportaż ukraińskiego serwisu Babel. Dziennikarze przez blisko dwa miesiące rozmawiali z ponad 30 świadkami, rodzinami zmarłych i żołnierzami, którzy uciekli z jednostki lub nadal w niej służą. Ich materiał odsłania mroczne kulisy funkcjonowania jednej z najbardziej rozpoznawalnych jednostek szturmowych ukraińskiej armii - 425. Pułku Szturmowego "Skała".

Uciekł z piekła. "Przywiązują do quada i ciągną po ziemi"

Jednym z głównych bohaterów reportażu jest 35-letni Ołeksandr Semenow. W styczniu 2026 r. trafił do szpitala z rozbitą głową, połamanymi palcami i licznymi obrażeniami ciała. Lekarzom opowiadał, że zdołał uciec z pułku "Skała", gdzie – jak twierdził – instruktorzy bili rekrutów, przywiązywali ich do quadów i ciągnęli po ziemi.

– Biją cię, przywiązują do quada i ciągną, aż zostaniesz zmiażdżony – mówił na nagraniu wykonanym w szpitalu. Twierdził również, że był świadkiem co najmniej dziewięciu samobójstw w jednostce. Kilka dni później zmarł. Oficjalną przyczyną śmierci było zapalenie płuc.

Zarzuty dotyczą jednostki cieszącej się w Ukrainie wyjątkową renomą i podporządkowanej bezpośrednio najwyższemu dowództwu Sił Zbrojnych Ukrainy. "Skała" walczyła m.in. pod Iziumem, Bachmutem, Awdijiwką, Wuhłedarem i Pokrowskiem, a jej żołnierze wielokrotnie byli odznaczani za udział w najcięższych walkach z Rosjanami. Jak ustalili dziennikarze Babela, za sukcesami bojowymi miała jednak kryć się przerażająca rzeczywistość ośrodków szkoleniowych.

Poligon otoczony minami i 26 zgonów w pół roku

Najwięcej zarzutów dotyczy etapów szkolenia. Reporterzy opisują kilka ośrodków, do których trafiali zmobilizowani. Jeden z nich mieścił się w lesie, gdzie rekruci mieszkali w namiotach. Według świadków poligon otaczały pola minowe, co praktycznie uniemożliwiało ucieczkę. Żołnierze wspominali, że nocami słyszeli wybuchy, a każdy, kto próbował wydostać się z terenu ośrodka, ryzykował wejście na zaminowany obszar.

Nowo przybyli mieli przebywać pod stałym nadzorem uzbrojonych strażników. Nawet do toalety chodzili w grupach i pod eskortą. – Jak jeńcy wojenni – opisywał jeden z rozmówców Babela. Za próbę ucieczki lub niesubordynację miały grozić wielogodzinne pobicia, wiązanie taśmą czy zamykanie w prowizorycznych karcerach.

Szczególnie brutalnie – według świadków – traktowano osoby uzależnione oraz żołnierzy z problemami psychicznymi. Niektórzy przechodzili zespół odstawienny bez odpowiedniej pomocy medycznej, a strażnicy mieli reagować biciem i użyciem gazu pieprzowego. Jeden z byłych żołnierzy wspominał, że w karcerze ludzie z przemęczenia dostawali halucynacji, a gdy tracili nad sobą kontrolę, byli ponownie bici.

Jak ustalili dziennikarze Babela, w ciągu zaledwie sześciu miesięcy podczas szkolenia zmarło 26 żołnierzy. Oficjalnie najczęściej wpisywano zapalenie płuc lub niewydolność krążeniowo-oddechową. Rodziny i świadkowie wielokrotnie opisywali jednak ślady pobić oraz brak właściwej pomocy medycznej. Jeden z rozmówców relacjonował, że instruktorzy nazywali rekrutów "jednorazowymi", sugerując, że wielu z nich nie wróci z frontu.

Ppłk Harkawy zawieszony. Rzecznik odrzuca oskarżenia

O nadużyciach informowano ukraińskie władze już w 2025 r. Kontrole prowadziły Biuro Rzecznika Praw Żołnierzy oraz ukraińska Żandarmeria Wojskowa. Rzeczniczka praw żołnierzy Ołha Reszetyłowa przyznała, że osobiście interweniowała w sprawie pobitych wojskowych, a sprawa dotarła do najwyższego dowództwa.

W czwartek 425. Samodzielny Pułk Szturmowy "Skała" zwołał konferencję prasową w sprawie ustaleń dziennikarzy Babla. Ogłoszono, że dowódca jednostki, podpułkownik Jurij Harkawy, został zawieszony na czas postępowania wyjaśniającego. Jednocześnie rzecznik pułku Ołeksij Bratuszczak i inni przedstawiciele dowództwa odrzucili większość zarzutów dotyczących łamania praw żołnierzy. Twierdzili, że część opisanych osób nigdy nie służyła w jednostce, a wiele przedstawionych faktów jest niezgodnych z rzeczywistością.

Potwierdzili jedno samobójstwo oraz 25 zgonów żołnierzy, podkreślając, że we wszystkich przypadkach policja nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Zaprzeczyli również doniesieniom o masowej skali problemu narkomanii wśród rekrutów, przekonując, że pułk przyjmuje wyłącznie osoby uznane przez wojskowe komisje lekarskie za zdolne do służby. Dowództwo odrzuciło też zarzuty dotyczące pobić, tortur i szykan wobec żołnierzy.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInstruktorzy bili jak bestie, ludzie ginęli. Ujawnili patologie w znanym ukraińskim pułku »
Tematy: wojna w UkrainieSiły Zbrojne Ukrainypułk Skalapatologie w armii Ukrainy
Powiązane
Rosyjscy żołnierze
Sytuacja pcha Putina ku mobilizacji. Pamięta o 2022, ale może nie mieć wyjścia
Płonący magazyn paliw
Ukraina robi z Krymu wyspę. Azow mówi już o scenariuszu Chersoń 2.0
Ukraińscy żołnierze w opuszczonym budynku
Powtarza się dramat z Pokrowska. Zwrot na korzyść Ukrainy ogłoszono przedwcześnie
Zobacz
Europa ma już w pełni autonomiczny system nawigacji Galileo. Teraz wysyła amerykański GPS na emeryturę.
To już pewne - nowa nawigacja w aucie. Pożegnanie z GPS i rewolucja w nawigacji satelitarnej: co w zamian
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będzie wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Zarobki lekarzy pod lupą. UODO ostrzega: informacje o wynagrodzeniach konkretnych osób będą wiązać się z ryzykiem ich profilowania
Eksperci alarmują: demografia wymusi ogromne zmiany w logistyce i przemyśle
Eksperci alarmują: demografia wymusi ogromne zmiany w logistyce i przemyśle
uokik, firma, reklamacje, kara, mandat, opłata
Mandaty za parkowanie przed marketami bez mocy prawnej. UOKiK nałożył na firmę gigantyczną karę
wycinka drzew, zezwolenie, kara, opłata, nieruchomość, działka
Wycinka drzew bez zezwolenia w 2026 roku – można wyciąć drzewo na własnej działce, czy potrzebna jest zgoda?
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj