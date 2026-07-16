Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy

Projekt ustawy o poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze”

- Projekt ustawy o poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze” w tej chwili jest na komisji prawniczej, czyli po komitecie stałym Rady Ministrów i przed Radą Ministrów. Myślę, że jest kilka tygodni przed dyskusją na Radzie Ministrów - powiedział Bolesta w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska.

Kim są poszkodowani w programie "Czyste Powietrze"?

Planowana ustawa, której projekt został opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma pomóc beneficjentom poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”, czyli właścicielom domów jednorodzinnych, którzy przekazali nieuczciwym wykonawcom zaliczki na realizację np. termomodernizacji, a ta nie została przeprowadzona lub rozliczona z winy wykonawcy. Obecnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z prawem muszą dochodzić od takich poszkodowanych osób zwrotu przyznanych zaliczek.

Według wcześniejszych zapowiedzi resortu zmiana pozwoli poszkodowanym beneficjentom programu zawiesić spłatę wierzytelności po złożeniu wniosku do prokuratury oraz do wojewódzkiego funduszu o zawieszenie spłaty zobowiązań, jednocześnie upoważniając go do dochodzenia tych roszczeń od wykonawcy inwestycji. Jeśli rozstrzygnięcie sądu będzie pozytywne dla beneficjenta, to odpowiedzialność zostanie z niego zdjęta i nie będzie musiał zwracać żadnych pieniędzy. Wtedy to wojewódzki fundusz będzie dochodził należnych mu pieniędzy od wykonawcy - zapowiedziano.