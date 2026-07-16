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Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:34
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy/Shutterstock
Rząd przygotowuje ustawę, która ma wesprzeć osoby poszkodowane w programie „Czyste Powietrze”. Jak poinformował w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, projekt trafi pod obrady Rady Ministrów w ciągu najbliższych tygodni.

Projekt ustawy o poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze”

- Projekt ustawy o poszkodowanych w programie „Czyste Powietrze” w tej chwili jest na komisji prawniczej, czyli po komitecie stałym Rady Ministrów i przed Radą Ministrów. Myślę, że jest kilka tygodni przed dyskusją na Radzie Ministrów - powiedział Bolesta w czwartek podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska.

Kim są poszkodowani w programie "Czyste Powietrze"?

Planowana ustawa, której projekt został opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma pomóc beneficjentom poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”, czyli właścicielom domów jednorodzinnych, którzy przekazali nieuczciwym wykonawcom zaliczki na realizację np. termomodernizacji, a ta nie została przeprowadzona lub rozliczona z winy wykonawcy. Obecnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z prawem muszą dochodzić od takich poszkodowanych osób zwrotu przyznanych zaliczek.

Według wcześniejszych zapowiedzi resortu zmiana pozwoli poszkodowanym beneficjentom programu zawiesić spłatę wierzytelności po złożeniu wniosku do prokuratury oraz do wojewódzkiego funduszu o zawieszenie spłaty zobowiązań, jednocześnie upoważniając go do dochodzenia tych roszczeń od wykonawcy inwestycji. Jeśli rozstrzygnięcie sądu będzie pozytywne dla beneficjenta, to odpowiedzialność zostanie z niego zdjęta i nie będzie musiał zwracać żadnych pieniędzy. Wtedy to wojewódzki fundusz będzie dochodził należnych mu pieniędzy od wykonawcy - zapowiedziano.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: twoje pieniądzeCzyste PowietrzeProgram Czyste Powietrzetwoje finanse
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