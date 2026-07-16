Forsal logo

Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 12:44
[aktualizacja dzisiaj, 12:48]
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu/Wikimedia Commons
Ukraina ma nowego premiera. Rada Najwyższa powołała w czwartek na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa państwowego koncernu Naftohaz. Kandydaturę zgłoszoną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poparło 289 deputowanych.

Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy

Przemawiając przed głosowaniem do deputowanych, Korecki powiedział, że priorytetami jego działań będą obrona Ukrainy, stabilność gospodarcza oraz integracja kraju z Unią Europejską.

48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął dymisję Swyrydenko.

Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze

Zełenski powiedział w środę, że Korecki jest najbardziej odpowiednią osobą na stanowisko nowego premiera. „Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne – przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy” – oświadczył prezydent.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy »
Tematy: Ukrainapremier UkrainySerhij Korecki
Powiązane
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów
Nie przegap
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Nowa opłata za ogrzewanie i paliwo. Miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Ukryta opłata za ogrzewanie i paliwo. Od 2028 roku miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Co się dzieje z gazem? Ceny surowca wzrosły o ponad 10 proc. w tydzień
Polecamy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Sankcje wobec Rosji i Białorusi zniesione. Polska domaga się wyjaśnień
UE nie porozumiała się ws. nowych sankcji na Rosję. Jest tymczasowe rozwiązanie
pieniądze, złotówki, Polska, budżet państwa, deficyt, wydatki budżetowe, dochody budżetowe, podatki, zasiłki
Ministerstwo Finansów podało dane o budżecie. Dochody i wydatki państwa w 2026 roku
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Inflacja znów przyspieszy? Eksperci wskazali decyzję rządu, która podbije ceny
Kraj
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Masz kamerę na elewacji? Jeden błąd może kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Większość Polaków za pomocą wojskową dla Ukrainy. Nowy sondaż
Świat
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Nielegalna migracja do UE wyraźnie spada. Nowe dane Komisji Europejskiej
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Amerykanie ponownie zaatakowali Iran. Są nowe informacje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj