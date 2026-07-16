Cel zmiany

Procedowane zmiany wynikają z zobowiązania rządowego Zespołu Deregulacyjnego którego działania mają doprowadzić do eliminacji zbędnych procedur administracyjnych, redukcję kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego. Informacje podatkowe są obecnie przekazywanie urzędom skarbowym przez płatników wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a podatnicy mają do nich dostęp za pomocą usługi Twój e-PIT.

Których informacji podatkowych mają dotyczyć zmiany ?

Zapewnienie podatnikom dostępu do informacji w celu wykonywania obowiązków podatkowych mają dotyczyć:

PIT 11 – otrzymywanych przez zatrudnionych,

11 – otrzymywanych przez zatrudnionych, PIT R – dla zleceniodawców,

R – dla zleceniodawców, PIT 8C – innych podmiotów,

które to płatnicy muszą przesłać zainteresowanym.

Modyfikacje będą miały zastosowanie też do deklaracji otrzymywanych aktualnie na wniosek:

IFT-1 i IFT-1R– osób fizycznych nie mających w Polsce miejsca zamieszkania

IFT-2 i IFT-2R – dotyczących dochody osiągniętych w Polsce przez zagranicznych podatników CIT

Które informacje będą wysyłane w dotychczasowy sposób?

Scyfryzowanie dostępu do deklaracji podatkowych nie obejmie dokumentów dedykowanych emerytom i rencistom – rocznego obliczenia podatku PIT-40A oraz informacji o dochodach PIT-11A przez organ rentowy. Ta kategoria podatników otrzyma jak dotychczas wspomniane formularze w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiana zasad przekazywania podatnikom imiennych informacji

Po wejściu w życie przepisów informacje imienne PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R, IFT-1R, IFT-2 lub IFT-2R podatnik otrzyma wyłącznie na swój wniosek złożony podmiotowi zobowiązanemu do złożenia tych deklaracji. Informacje te, niezależnie od terminu złożenia wniosku, będą przekazywane jedynie po zakończeniu roku kalendarzowego (z wyjątkiem sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej). Wniosek złożony jednokrotnie będzie obowiązywał również w kolejnych latach podatkowych, aż do jego wycofania przez podatnika. W trakcie roku podatnik będzie mógł otrzymać na swój wniosek, który będzie miał charakter jednorazowy jedynie imienne informacje IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R.