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Papierowy PIT i IFT tylko na wniosek – proponowane zmiany

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 07:37
PIT
PIT/Shutterstock
Od końca kwietnia 2026 roku z inicjatywny Ministerstw Finansów i Gospodarki procedowany jest projekt mający na celu ograniczenie przekazywania imiennych informacji podatkowych przez płatników oraz inne podmioty zobowiązane do ich sporządzenia przy jednoczesnym zapewnieniu podatnikom dostępu do tych informacji e celu wykonania obowiązków podatkowych. Co ma się zmienić?

Cel zmiany

Procedowane zmiany wynikają z zobowiązania rządowego Zespołu Deregulacyjnego którego działania mają doprowadzić do eliminacji zbędnych procedur administracyjnych, redukcję kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego. Informacje podatkowe są obecnie przekazywanie urzędom skarbowym przez płatników wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a podatnicy mają do nich dostęp za pomocą usługi Twój e-PIT.

Których informacji podatkowych mają dotyczyć zmiany ?

Zapewnienie podatnikom dostępu do informacji w celu wykonywania obowiązków podatkowych mają dotyczyć:

  • PIT 11 – otrzymywanych przez zatrudnionych,
  • PIT R – dla zleceniodawców,
  • PIT 8C – innych podmiotów,

które to płatnicy muszą przesłać zainteresowanym.

Modyfikacje będą miały zastosowanie też do deklaracji otrzymywanych aktualnie na wniosek:

  • IFT-1 i IFT-1R– osób fizycznych nie mających w Polsce miejsca zamieszkania
  • IFT-2 i IFT-2R – dotyczących dochody osiągniętych w Polsce przez zagranicznych podatników CIT
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Które informacje będą wysyłane w dotychczasowy sposób?

Scyfryzowanie dostępu do deklaracji podatkowych nie obejmie dokumentów dedykowanych emerytom i rencistom – rocznego obliczenia podatku PIT-40A oraz informacji o dochodach PIT-11A przez organ rentowy. Ta kategoria podatników otrzyma jak dotychczas wspomniane formularze w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiana zasad przekazywania podatnikom imiennych informacji

Po wejściu w życie przepisów informacje imienne PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R, IFT-1R, IFT-2 lub IFT-2R podatnik otrzyma wyłącznie na swój wniosek złożony podmiotowi zobowiązanemu do złożenia tych deklaracji. Informacje te, niezależnie od terminu złożenia wniosku, będą przekazywane jedynie po zakończeniu roku kalendarzowego (z wyjątkiem sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej). Wniosek złożony jednokrotnie będzie obowiązywał również w kolejnych latach podatkowych, aż do jego wycofania przez podatnika. W trakcie roku podatnik będzie mógł otrzymać na swój wniosek, który będzie miał charakter jednorazowy jedynie imienne informacje IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R.

Podstawa prawa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych UDER105

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: wniosekPITusługa Twój e-PITinformacje podatkowe
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