Obecny stan prawny związany z tzw. programami lojalnościowymi
Przychody z tzw. programów lojalnościowych, którymi są instrumenty finansowe otrzymywane w ramach świadczenia pracy lub usług w spółce, klasyfikowane są do źródła kapitały pieniężne opodatkowane stawką 19% zamiast faktycznego źródła, w związku z którym te przychody są otrzymywane. W takiej sytuacji byłyby opodatkowane według skali podatkowej – 12% (dochód do 120.000 zł) i 32% w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Odnośnie dochodów powyżej 1.000.000 zł poza opodatkowanie w wysokości 32 % obowiązuje dodatkowo danina solidarnościowa w wysokości 4%. W praktyce przy wejściu w drugi próg podatkowy, zważywszy na obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, podatnik pozostający w stosunku pracy otrzymuje do dyspozycji ok. 50% zarobionej kwoty brutto.
W związku z opisaną powyżej sytuacją możliwe jest przy wyższych przychodach wykorzystanie zorganizowanego przez spółkę tzw. programu lojalnościowego do obniżania podatku poprzez:
- wydawanie warrantów subskrypcyjnych (papierów wartościowych, które dają prawo do zakupu przyszłych akcji spółki po ustalonej cenie), a następnie ich odkupywanie przez emitenta (spółkę),
- wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikowi za odstąpienie od realizacji pochodnych instrumentów finansowych (derywatów) lub praw pochodnych.
Zidentyfikowano również schemat optymalizacji podatkowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega on na tym, iż przychody z kapitałów pieniężnych są opodatkowane według przychodów w formie ryczałtu (stawka między 2 a 17 %) lub kartą podatkową (indywidualna stawka do określonej kwoty przychodów).
- Podatki 2027 – zmiana stawek amortyzacji możliwa tylko do momentu złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy (PIT, CIT)
- Podatki 2027 – program motywacyjny jako dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika – większe możliwości ( PIT )
- Podatki 2027 – rozszerzenie zwolnienia z podatku dochodów przeznaczonych na zadania publiczne przez organizacje pożytku publicznego (OPP a CIT)
Proponowane zmiany wpływające na rozliczenie podatku PIT
W pierwszej kolejności planowane jest rozszerzenie grup sytuacji, w których instrumenty finansowe i prawa będą klasyfikowane do źródła właściwego do ich objęcia lub nabycia tj. umowy o pracę czy o świadczenie usług. Analogiczna zasada będzie dotyczyła świadczeń otrzymywanych w zamian za odstąpienie od realizacji w/w instrumentów i praw.
Jeżeli wskutek nabycia lub objęcia warrantów subskrypcyjnych, praw poboru lub papierów wartościowych jako świadczenie w naturze, nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego, u podatnika powstał przychód do opodatkowania, to będzie on powiększał koszt uzyskania przychodu. Sytuacja ta dotyczy odpłatnego zbycia lub realizacji praw z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych, o ile przychód taki został zaliczony do tego źródła przychodów, z którego zostało otrzymane świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie.