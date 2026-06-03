Obecny stan prawny związany z tzw. programami lojalnościowymi

Przychody z tzw. programów lojalnościowych, którymi są instrumenty finansowe otrzymywane w ramach świadczenia pracy lub usług w spółce, klasyfikowane są do źródła kapitały pieniężne opodatkowane stawką 19% zamiast faktycznego źródła, w związku z którym te przychody są otrzymywane. W takiej sytuacji byłyby opodatkowane według skali podatkowej – 12% (dochód do 120.000 zł) i 32% w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Odnośnie dochodów powyżej 1.000.000 zł poza opodatkowanie w wysokości 32 % obowiązuje dodatkowo danina solidarnościowa w wysokości 4%. W praktyce przy wejściu w drugi próg podatkowy, zważywszy na obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, podatnik pozostający w stosunku pracy otrzymuje do dyspozycji ok. 50% zarobionej kwoty brutto.

W związku z opisaną powyżej sytuacją możliwe jest przy wyższych przychodach wykorzystanie zorganizowanego przez spółkę tzw. programu lojalnościowego do obniżania podatku poprzez:

wydawanie warrantów subskrypcyjnych (papierów wartościowych, które dają prawo do zakupu przyszłych akcji spółki po ustalonej cenie), a następnie ich odkupywanie przez emitenta (spółkę),

wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikowi za odstąpienie od realizacji pochodnych instrumentów finansowych (derywatów) lub praw pochodnych.

Zidentyfikowano również schemat optymalizacji podatkowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega on na tym, iż przychody z kapitałów pieniężnych są opodatkowane według przychodów w formie ryczałtu (stawka między 2 a 17 %) lub kartą podatkową (indywidualna stawka do określonej kwoty przychodów).

Proponowane zmiany wpływające na rozliczenie podatku PIT

W pierwszej kolejności planowane jest rozszerzenie grup sytuacji, w których instrumenty finansowe i prawa będą klasyfikowane do źródła właściwego do ich objęcia lub nabycia tj. umowy o pracę czy o świadczenie usług. Analogiczna zasada będzie dotyczyła świadczeń otrzymywanych w zamian za odstąpienie od realizacji w/w instrumentów i praw.

Jeżeli wskutek nabycia lub objęcia warrantów subskrypcyjnych, praw poboru lub papierów wartościowych jako świadczenie w naturze, nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego, u podatnika powstał przychód do opodatkowania, to będzie on powiększał koszt uzyskania przychodu. Sytuacja ta dotyczy odpłatnego zbycia lub realizacji praw z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych, o ile przychód taki został zaliczony do tego źródła przychodów, z którego zostało otrzymane świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie.