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Podatki 2027 – ograniczenie możliwości wykorzystania tzw. programów lojalnościowych do zmniejszenia wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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wczoraj, 18:55
Formularze PIT, pieniądze i komputer
PIT program lojalnościowy/Shutterstock
Ustawodawca zauważył zjawisko wykorzystywania tzw. programów lojalnościowych do ograniczenia kwoty podatku rozliczanego w ramach PIT. Jak wygląda sytuacja w chwili obecnej? W jakim kierunku idą planowane zmiany?

Obecny stan prawny związany z tzw. programami lojalnościowymi

Przychody z tzw. programów lojalnościowych, którymi są instrumenty finansowe otrzymywane w ramach świadczenia pracy lub usług w spółce, klasyfikowane są do źródła kapitały pieniężne opodatkowane stawką 19% zamiast faktycznego źródła, w związku z którym te przychody są otrzymywane. W takiej sytuacji byłyby opodatkowane według skali podatkowej – 12% (dochód do 120.000 zł) i 32% w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Odnośnie dochodów powyżej 1.000.000 zł poza opodatkowanie w wysokości 32 % obowiązuje dodatkowo danina solidarnościowa w wysokości 4%. W praktyce przy wejściu w drugi próg podatkowy, zważywszy na obciążenia związane ze składkami na ubezpieczenia społeczne, podatnik pozostający w stosunku pracy otrzymuje do dyspozycji ok. 50% zarobionej kwoty brutto.

W związku z opisaną powyżej sytuacją możliwe jest przy wyższych przychodach wykorzystanie zorganizowanego przez spółkę tzw. programu lojalnościowego do obniżania podatku poprzez:

  • wydawanie warrantów subskrypcyjnych (papierów wartościowych, które dają prawo do zakupu przyszłych akcji spółki po ustalonej cenie), a następnie ich odkupywanie przez emitenta (spółkę),
  • wypłatę dodatkowych świadczeń pracownikowi za odstąpienie od realizacji pochodnych instrumentów finansowych (derywatów) lub praw pochodnych.

Zidentyfikowano również schemat optymalizacji podatkowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Polega on na tym, iż przychody z kapitałów pieniężnych są opodatkowane według przychodów w formie ryczałtu (stawka między 2 a 17 %) lub kartą podatkową (indywidualna stawka do określonej kwoty przychodów).

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W pierwszej kolejności planowane jest rozszerzenie grup sytuacji, w których instrumenty finansowe i prawa będą klasyfikowane do źródła właściwego do ich objęcia lub nabycia tj. umowy o pracę czy o świadczenie usług. Analogiczna zasada będzie dotyczyła świadczeń otrzymywanych w zamian za odstąpienie od realizacji w/w instrumentów i praw.

Jeżeli wskutek nabycia lub objęcia warrantów subskrypcyjnych, praw poboru lub papierów wartościowych jako świadczenie w naturze, nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego, u podatnika powstał przychód do opodatkowania, to będzie on powiększał koszt uzyskania przychodu. Sytuacja ta dotyczy odpłatnego zbycia lub realizacji praw z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych, o ile przychód taki został zaliczony do tego źródła przychodów, z którego zostało otrzymane świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: podatekpodatnikPITprogram lojalnościowy
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