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Koniec z podatkiem PCC przy zakupach z drugiej ręki. Limit wzrośnie trzykrotnie

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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dzisiaj, 11:07
PCC, Ministerstwo Finansów, 2026, limit, zwolnienie, podatek
Koniec z podatkiem PCC przy zakupach z drugiej ręki. Limit wzrośnie trzykrotnie/Materiały prasowe
Kupno używanego roweru, telefonu, mebli czy sprzętu AGD od osoby prywatnej może wkrótce oznaczać mniej formalności i brak podatku. Ministerstwo Finansów chce podnieść limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dzięki temu wiele codziennych zakupów z drugiej ręki w ogóle wypadnie spod tej daniny.

Koniec podatku przy wielu zakupach z drugiej ręki

Dziś sprzedaż rzeczy ruchomych jest zwolniona z PCC tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu nie przekracza 1000 zł. Problem polega na tym, że limit ten obowiązuje nieprzerwanie od 2001 roku.

Przez ponad dwie dekady ceny znacząco wzrosły. Według Ministerstwa Finansów od wejścia w życie ustawy o PCC inflacja przekroczyła 100 proc., a przeciętne wynagrodzenie wzrosło niemal trzykrotnie. To sprawia, że wiele zwykłych transakcji, które kiedyś uznawano za drobne, dziś przekracza ustawowy próg.

Limit wzrośnie z 1000 do 3000 zł

Projekt zmian przewiduje podniesienie limitu zwolnienia z PCC do 3000 zł. Oznacza to, że zakup używanego telefonu, roweru, komputera, mebli czy innego przedmiotu od osoby prywatnej o wartości do 3000 zł nie będzie wymagał rozliczania podatku. Dla kupujących najważniejsze jest jedno - znacznie więcej transakcji zostanie całkowicie zwolnionych z PCC.

Kupujący zaoszczędzą dodatkowo czas i mniej formalności. Stawka PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi co do zasady 2 proc. wartości rynkowej przedmiotu. Przy zakupie za niewiele ponad 1000 zł sama kwota podatku zwykle nie jest wysoka. Problemem pozostają jednak formalności związane z jego rozliczeniem.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że obsługa takich drobnych spraw generuje koszty zarówno po stronie podatników, jak i administracji skarbowej. Podwyższenie limitu ma ograniczyć liczbę mało istotnych obowiązków i uprościć obrót rzeczami używanymi.

Nie wszystkie transakcje obejmie zwolnienie

Podatek od czynności cywilnoprawnych co do zasady nie obejmuje sprzedaży opodatkowanej VAT. Nie podlega mu również umowa sprzedaży, jeśli przynajmniej jedna ze stron korzysta ze zwolnienia z VAT z tytułu danej czynności, choć przepisy przewidują tu określone wyjątki.

Nowe zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie transakcji dokonanych po wejściu przepisów w życie. W przypadku wcześniejszych zakupów nadal obowiązywać będzie obecny limit 1000 zł.

Koniec z podatkiem PCC już w 2026 roku? Od kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z projektem nowe regulacje mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Jeżeli zmiany zostaną przyjęte, miliony Polaków kupujących używane rzeczy od osób prywatnych będą mogły korzystać z wyższego limitu zwolnienia z PCC, co w praktyce przełoży się na mniej formalności, mniej obowiązków podatkowych i łatwiejszy obrót rzeczami z drugiej ręki.

Źródła:

gov.pl, PAP

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw (UD372)

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Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
redaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
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Tematy: limitpodatek2026zwolnienie
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