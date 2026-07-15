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Koniec z kolejkami do urzędów? Rząd zapowiada cyfrową rewolucję dla obywateli

oprac. Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 13:28
cyfryzacja, dokumenty
Koniec z kolejkami do urzędów? Rząd zapowiada cyfrową rewolucję dla obywateli/Shutterstock
Przeniesienie większości spraw urzędowych do internetu, szybszy kontakt z administracją i rozwój nowoczesnych e-usług, oto najważniejsze cele Strategii Cyfryzacji Państwa. Dokument ma wyznaczyć kierunek zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej w najbliższych latach. Dzięki planowanym rozwiązaniom obywatele będą mogli załatwiać coraz więcej formalności bez wychodzenia z domu, a korzystanie z usług publicznych ma stać się prostsze i bardziej intuicyjne.

Już teraz

W aplikacji mObywatel działa PLLuM - polski model językowy AI, który rozumie język polski i obsługuje pierwsze usługi publiczne.

Ruszyły centra obliczeniowe w Poznaniu i Krakowie (PIAST-AI i Gaia AI), które będą podstawą infrastruktury sztucznej inteligencji w Polsce.

Trwają prace nad ustawą wdrażającą unijny AI Act.

Do 2030 roku

100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni online - bez wizyty w urzędzie, z dowolnego miejsca.

Każde gospodarstwo domowe znajdzie się w zasięgu światłowodu lub sieci 5G.

Urzędy przestaną pytać o dane, które już mają.

Do 2035 roku

85% Polaków będzie mieć podstawowe kompetencje cyfrowe.

Sztuczna inteligencja będzie wspierać pracę 80% urzędów.

Polska przeznaczy na cyfryzację 5% PKB.

Każdy cel ma przypisany wskaźnik i termin. Szczególną role we wdrożeniu odgrywają pełnomocnicy ds. informatyzacji w każdym resorcie oraz Komitet ds. Cyfryzacji, a sama Strategia będzie weryfikowana co dwa lata.

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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
oprac. Katarzyna Kania
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Tematy: rządurządcyfrowa rewolucjaon-line
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