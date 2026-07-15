Już teraz
W aplikacji mObywatel działa PLLuM - polski model językowy AI, który rozumie język polski i obsługuje pierwsze usługi publiczne.
Ruszyły centra obliczeniowe w Poznaniu i Krakowie (PIAST-AI i Gaia AI), które będą podstawą infrastruktury sztucznej inteligencji w Polsce.
Trwają prace nad ustawą wdrażającą unijny AI Act.
Do 2030 roku
100% kluczowych usług publicznych będzie dostępnych w pełni online - bez wizyty w urzędzie, z dowolnego miejsca.
Każde gospodarstwo domowe znajdzie się w zasięgu światłowodu lub sieci 5G.
Urzędy przestaną pytać o dane, które już mają.
Do 2035 roku
85% Polaków będzie mieć podstawowe kompetencje cyfrowe.
Sztuczna inteligencja będzie wspierać pracę 80% urzędów.
Polska przeznaczy na cyfryzację 5% PKB.
Każdy cel ma przypisany wskaźnik i termin. Szczególną role we wdrożeniu odgrywają pełnomocnicy ds. informatyzacji w każdym resorcie oraz Komitet ds. Cyfryzacji, a sama Strategia będzie weryfikowana co dwa lata.