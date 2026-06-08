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Podatki 2027 – dochód z umorzenie udziałów (akcji) poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej (PIT, CIT)

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 10:52
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umorzenie udziałów akcji PIT CIT/Shutterstock
Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) związanych z udziałem wspólnika spółki w jej kapitale zakładowym z uwagi na zmniejszenie wartości nominalnej posiadanych udziałów bądź akcji. W jakim kierunku mają pójść zmiany?

Kapitał zakładowy spółek prawa handlowego składa się z udziałów – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcji – spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna. Każdy wspólnik lub akcjonariusz posiada określoną ilość udziałów (akcji) o wskazanej wartości nominalnej, które łącznie składają się na całość kapitału zakładowego np. 10 udziałów o wartości po 1.000 zł. Może mieć miejsce sytuacja gdy zostanie zachowania dotychczasowa liczba udziałów (akcji), natomiast zmniejszeniu ulegnie całkowita wartość nominalna udziału kapitałowego danego wspólnika (akcjonariusza). Tym samym następuje likwidacja pewnego wolumenu wartości nominalnej udziałów lub akcji w drodze jego częściowego umorzenia. Jeśli więc wspólnicy lub akcjonariusze zadecydują o obniżeniu wartości jednego udziału, lub akcji z 1.000 zł do 600 zł to nastąpi częściowe umorzenie o kwotę 400 zł.

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Aktualny stan prawny dotyczący umorzenie udziałów lub akcji

W sytuacji gdy obniżenie wartości nominalnej udziałów lub akcji następuje za wynagrodzeniem wypłaconym wspólnikowi lub akcjonariuszowi, podatnik ma obowiązek uwzględnienie powyższej sytuacji jako przychód rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) albo prawnych (CIT). Niemniej jednak w obecnym stanie prawnym brak jest przepisu, który wprost by wskazywał jak należy liczyć przychód gdy doszło do umorzenia części udziałów lub akcji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej.

Projektowane zmiany dotyczące podatku ( PIT, CIT )

W ramach uporządkowania przepisów proponowane jest, aby przychód uzyskany w związku ze zmniejszeniem wartości nominalnej udziałów lub akcji był pomniejszony o odpowiednią (proporcjonalną) część kosztów ich nabycia lub objęcia. Część kosztów pomniejszająca przychód będzie ustalona poprzez pomniejszenie wartości wydatków na nabycie udziałów lub akcji o kwotę wynikającą z proporcji, w jakiej pozostaje zmniejszona wartość nominalna udziału lub akcji do pierwotnej ich wartości nominalnej. Wszakże jeżeli wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej udziałów (akcji) nie zostało w całości wypłacone, koszty te będą ustalane proporcjonalnie do wysokości faktycznie uzyskanego wynagrodzenia z tytułu tego zmniejszenia. Natomiast pozostałe koszty będą traktowane jako wydatki na nabycie tych udziałów (akcji), które będą stanowiły koszt podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia, umorzenia lub zmniejszenia ich wartości.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: PITCITumorzenieudział
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