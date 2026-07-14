Forsal logo

Od sierpnia wchodzi w życie nowe prawo. AI Act zmieni relacje zamawiającej firmy i freelancera

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 15:05
AI Act sporo zmieni w relacjach zamawiająca firma a freelancer. To nie tylko oznaczenia o użyciu AI ale także nowy brief i wymogi konkretnych ustaleń. Nowe prawo UE wchodzi w życie już od 2 sierpnia.
AI Act sporo zmieni w relacjach zamawiająca firma a freelancer. To nie tylko oznaczenia o użyciu AI ale także nowy brief i wymogi konkretnych ustaleń. Nowe prawo UE wchodzi w życie już od 2 sierpnia./Shutterstock
Jeśli współpracujesz z zewnętrznymi twórcami, musisz wiedzieć, że od 2 sierpnia 2026 r. w Unii Europejskiej zaczną być stosowane przepisy AI Act dotyczące przejrzystości części treści tworzonych lub zmienianych przy użyciu sztucznej inteligencji. Firmy zamawiające będą pytać nie tylko o efekt, ale też o użycie AI

Dla firm zamawiających teksty, grafiki, strony internetowe, materiały reklamowe i wideo oznaczają zmianę już na etapie briefu. Obok formatu, stylu, terminu i budżetu trzeba będzie częściej ustalać, czy AI może zostać użyte, w jakim zakresie i kto odpowiada za sprawdzenie gotowego materiału przed publikacją.

Kto podlega nowym przepisom według AI Act

Dane Freelancehunt pokazują, że temat dotyczy jednych z najpopularniejszych kategorii pracy freelancerskiej. W raporcie „Portret Freelancera 2025” badani najczęściej wskazywali projektowanie graficzne — 24,6 proc., programowanie — 24,3 proc. oraz copywriting — 12,9 proc.
To właśnie w tych obszarach powstają materiały, które później trafiają do kampanii, sklepów internetowych, stron firmowych, prezentacji sprzedażowych, opisów produktów i komunikacji eksperckiej.

Nowe pozycje w kontrakcie, które wymusza AI Act

AI Act nie sprowadza problemu do prostego pytania: „czy można używać AI?”. Ważniejsze staje się to, co dokładnie powstało z pomocą narzędzia, czy człowiek sprawdził efekt, kto zatwierdził materiał i czy publikacja wymaga dodatkowego oznaczenia.
Inaczej należy traktować korektę językową, inaczej wygenerowaną grafikę przedstawiającą osobę, syntetyczny głos w reklamie, deepfake albo tekst publikowany jako materiał informacyjny.

AI Act nie oznacza końca zlecania treści tworzonych z pomocą sztucznej inteligencji. Oznacza natomiast koniec niedopowiedzeń w briefie. - Firma powinna wiedzieć, czy AI może zostać użyte, w której części pracy, kto sprawdza fakty, kto zatwierdza materiał i czy publikacja wymaga oznaczenia.
- Na rynku freelancingu przejrzystość pracy stanie się elementem jakości usługi, a nie dodatkiem po zakończeniu projektu. - mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.
Dla zleceniodawców brief stanie się narzędziem zarządzania ryzykiem. Firma nie będzie oceniać wyłącznie końcowego pliku. Będzie musiała wiedzieć, czy zamówiona grafika przedstawia prawdziwą osobę, czy wideo wykorzystuje syntetyczny głos, czy tekst został sprawdzony przez człowieka oraz kto bierze odpowiedzialność redakcyjną za publikację pod marką firmy.

Dla freelancerów oznacza to nowy standard profesjonalizmu. Sama deklaracja „korzystam z AI” albo „nie korzystam z AI” przestaje wystarczać.
Znaczenie będzie miała umiejętność pokazania klientowi, gdzie AI było narzędziem pomocniczym, które elementy zostały przygotowane lub zmienione automatycznie, jakie źródła sprawdzono i co wymaga kontroli przed publikacją.

AI Act wpływa na wybór wykonawcy zlecenia

AI Act może też zmienić sposób wyboru wykonawcy. Do ceny, portfolio, terminu realizacji i opinii dojdzie pytanie o przejrzystość pracy z AI. W projektach dla marek, mediów, sklepów internetowych i firm B2B większą wiarygodność zyskają freelancerzy, którzy potrafią wyjaśnić swój sposób pracy, oddzielić automatycznie wygenerowany element od treści sprawdzonej przez człowieka i pomóc klientowi bezpiecznie opublikować gotowy materiał.
- Największe ryzyko nie polega na tym, że freelancer użyje AI. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy klient dowiaduje się o tym dopiero na końcu projektu — przy publikacji kampanii, tekstu eksperckiego albo materiału wideo. Zasady powinny być ustalone na początku współpracy, tak samo jak termin, budżet, zakres poprawek czy prawa do materiału. — mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

Po wejściu w życie obowiązków dotyczących przejrzystości AI brief powinien jasno odpowiadać na kilka pytań:

  • czy wykonawca może używać AI
  • w których częściach pracy AI jest dopuszczalne
  • czy AI może tworzyć finalny tekst, grafikę, głos lub wideo
  • kto sprawdza fakty, źródła i zgodność materiału z marką
  • kto zatwierdza publikację
  • czy materiał wymaga oznaczenia jako wygenerowany lub zmodyfikowany przez AI
  • czy freelancer ma przekazać krótką informację o sposobie pracy

Używanie sztucznej inteligencji do tworzenia dzieła według AI Act

Nie każde użycie AI będzie miało ten sam ciężar. Narzędzie może pełnić funkcję pomocniczą przy redakcji, researchu albo porządkowaniu materiału. Inaczej wygląda sytuacja, gdy AI tworzy istotną część gotowej treści, obrazu, dźwięku lub wideo, które później trafiają do odbiorców publicznych.
Dlatego brief powinien rozróżniać zwykłą pomoc techniczną od sytuacji, w której AI staje się ważnym elementem finalnego materiału.

Wiele wskazuje na to, że platformy freelancerskie będą jednym z pierwszych miejsc, w których ta zmiana stanie się widoczna w codziennej pracy. To tam spotykają się firmy zamawiające treści, wykonawcy korzystający z nowych narzędzi i materiały, które później funkcjonują pod marką zleceniodawcy.
AI Act nie zatrzymuje pracy kreatywnej. Wymusza jednak większą precyzję ustaleń i researchu ze strony klienta-zamawiającego przed jej rozpoczęciem.

Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. Nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo wprowadza Europa
Rewolucja w nawigacji - GPS już niepotrzebny. Nowy dokładniejszy system nawigacji Galileo wprowadza Europa
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraW Polsce e-commerce rośnie szybciej niż w całej Europie. W górę idzie nie tylko sprzedaż, ale rozwijają się też e-biznesy »
Tematy: AIprawoAI Actfreelancer
Powiązane
Praca czeka na człowieka. Firmy związane z AI cierpią na brak pracowników. Rekrutacja trwa i poszukiwani są ludzie, którzy mają konkretne umiejętności, a te nie tak trudno zdobyć.
Liczba ogłoszeń o pracy publikowanych przez firmy związane z AI podwoiła się. Tych umiejętności związanych z technologiami potrzebujemy by dziś pracę dostać
Nie przegap
Formularze PIT, pieniądze i komputer
Rok przerwy po maturze. Jak zarobki dziecka w trakcie gap year mogą zrujnować PIT rodziców
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
dom energia termomodernizacja charakterystyka energetyczna ciepło
Rewolucja w „Czystym Powietrzu”. Zobacz, co zmienia się w dotacjach na termomodernizację
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
2770 zł dla ucznia w roku szkolnym 2026/2027 z dwóch świadczeń, które można łączyć. Przysługują bez względu na dochód i stan zdrowia
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Nowy wiek emerytalny w Polsce
Nowy wiek emerytalny w Polsce. Kobiety będą pracować dłużej? Ekspert nie ma wątpliwości
35 tys. zł za metr kwadratowy? Ceny mieszkań w kurortach biją na głowę metropolie
35 tys. zł za metr kwadratowy? Ceny mieszkań w kurortach biją na głowę metropolie
Polecamy
kobieta, praca, laptop
Rynek pracy w II kwartale 2025. Zakończeń było więcej niż nowych zatrudnień [DANE GUS]
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Polskie prawo chroni dzikich lokatorów. Właściciele mieszkań zostają z długami i zablokowaną nieruchomością
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
apteka, praca, leki, kobieta, recepta
GUS: Liczba aptek ponownie spadła. W Polsce działa już tylko 11 tys. placówek [DANE GUS]
szpital, nfz, zabieg
UODO: Szpital i podmiot przetwarzający z upomnieniami po wycieku danych 224 osób
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
178 tys. seniorów wybrało PIT-0. Część z nich zyskuje nawet 5976 zł rocznie
Kraj
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
Zacznie się jesienią. Wojska europejskich mocarstw wejdą do Polski
WP: Lokalni politycy KO mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
WP: Lokalni politycy mieli korzystać z przywilejów w miejskiej przychodni
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Warszawa zlikwiduje sześć przedszkoli. Rada miasta podjęła decyzję
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Kosiniak-Kamysz: Polska gotowa na stałą obecność wojsk Francji i Wielkiej Brytanii
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec ponad 4,3 tys. osób w 2025 r. Najczęściej chodziło o przestępczość narkotykową
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Ukraińcy piszą o polskiej broni. Ma dosięgnąć Moskwy
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Europejska koalicja antybalistyczna z Ukrainą bez Polski. Premier Tusk zabrał głos
Świat
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Coraz więcej Niemców chce wyjechać z kraju. Główne powody
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Wielki plan Putina pękł jak bańka. Wywiad Ukrainy ujawnił porażające liczby
Rafale wystrzliwuje nowy pocisk antydronowy
Francuskie Rafale trafią na Ukrainę. Będą używane, ale za to z tanim pogromcą Shahedów
Mychajło Fedorow
Rzucił wyzwanie układom i generałom. Ważą się losy Mychajło Fedorowa
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Ukraina coraz bliżej UE. Otwarto kolejny etap negocjacji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Przełom w Białym Domu. Trump zmienia kurs wobec Rosji
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
Sąsiad Rosji przygotował się na najgorsze. Zbudował podziemne miasto
US President Trump signs an executive order on Utah monuments
Donald Trump określa USA „Strażnikiem Cieśniny Ormuz”. Iran przeprowadza ataki na tankowce
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj