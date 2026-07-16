Forsal logo

Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny

Kasper Starużyk
Kasper Starużyk
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 14:11
Serhii Koretskyi
Serhii Koretskyi/Wikimedia Commons
Rada Najwyższa Ukrainy powołała 16 lipca Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Dotychczasowy szef państwowego koncernu Naftohaz i były prezes Ukrnafty uchodzi za sprawnego menedżera, który ma pomóc Ukrainie w przygotowaniach do kolejnego sezonu grzewczego, odbudowie gospodarki oraz utrzymaniu współpracy z zachodnimi partnerami. Ukraińskie media zwracają uwagę na jego doświadczenie biznesowe, brak politycznego zaplecza i reputację skutecznego zarządcy.

Kim jest nowy premier Ukrainy? Serhij Korecki przejmuje rząd w kluczowym momencie

Parlament Ukrainy zatwierdził kandydaturę Serhija Koreckiego na stanowisko premiera większością 289 głosów. Nominację zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski, który od kilku dni zapowiadał gruntowną przebudowę rządu. Korecki zastąpił na stanowisku Julię Swyrydenko, a jego nominacja była od początku wskazywana przez media jako najbardziej prawdopodobny scenariusz.

Nowy premier ma 48 lat i pochodzi z Łucka na zachodniej Ukrainie. Z wykształcenia jest inżynierem i ekonomistą. Ukończył studia związane z motoryzacją, ekonomią biznesu oraz wydobyciem ropy i gazu, a w 2019 r. zdobył dyplom Executive MBA w Kijowie.

Przez ponad dwie dekady był związany z sektorem energetycznym i paliwowym. Karierę budował przede wszystkim w grupie Continuum, do której należy jedna z największych ukraińskich sieci stacji paliw WOG. W późniejszych latach rozwijał również własne przedsięwzięcia biznesowe, m.in. sieć kawiarni IDEALIST oraz spółkę handlującą energią w Szwajcarii.

Człowiek od zadań specjalnych, który współpracował z Orlenem

Punktem zwrotnym w jego karierze był listopad 2022 r., kiedy państwo przejęło kontrolę nad strategicznymi aktywami energetycznymi. Wówczas Korecki stanął na czele państwowych spółek Ukrnafta i Ukrtatnafta. Według „Ekonomicznej Prawdy” właśnie tam wypracował opinię skutecznego menedżera kryzysowego. Media podkreślają, że pod jego kierownictwem Ukrnafta przeszła od wieloletnich problemów finansowych do rekordowych zysków, zwiększyła wydobycie oraz rozpoczęła modernizację aktywów.

W maju 2025 r. objął stanowisko prezesa Naftohazu, największej ukraińskiej spółki gazowo-naftowej. Kierował nią w okresie nasilonych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną. Jego zadaniem było zapewnienie dostaw gazu i przygotowanie kraju do sezonu grzewczego mimo zniszczeń wojennych. W tym czasie aktywnie rozwijał współpracę z polskim Orlenem, który stał się jednym z kluczowych partnerów Ukrainy w zakresie dostaw paliw i bezpieczeństwa energetycznego.

Serhij Korecki wielokrotnie podkreślał znaczenie Polski jako „zachodniej bramy energetycznej” dla Ukrainy oraz wskazywał, że współpraca z Orlenem ma strategiczne znaczenie zarówno dla stabilizacji rynku paliwowego w czasie wojny, jak i dla przyszłej odbudowy kraju. Jeszcze w czerwcu 2026 r., podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w Gdańsku, chwalił skalę zaangażowania polskiego koncernu i opowiadał się za dalszym zacieśnianiem relacji gospodarczych między Warszawą a Kijowem.

Dlaczego Zełenski postawił właśnie na niego?

Według źródeł cytowanych przez RBC-Ukraina kandydatura Serhija Koreckiego była praktycznie bezalternatywna już kilka dni przed głosowaniem. Władze szukały osoby spoza klasycznej polityki, która miałaby doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami i nie byłaby kojarzona z żadną grupą wpływu.

Podobną ocenę przedstawiają komentatorzy cytowani przez Reutersa. Politolog Wołodymyr Fesenko wskazywał, że połączenie reputacji sprawnego menedżera z polityczną neutralnością stanowi największy atut Koreckiego. Nowy premier nie pełnił wcześniej funkcji rządowych ani nie jest związany z żadną partią polityczną.

Także „Ekonomiczna Prawda” podkreśla, że jego droga do najwyższego stanowiska w rządzie była nietypowa jak na ukraińskie realia. Zamiast wspinać się po szczeblach administracji lub struktur partyjnych, przez lata budował doświadczenie w biznesie. Źródła gazety twierdzą, że właśnie reputacja skutecznego zarządcy przesądziła o zainteresowaniu jego kandydaturą przez prezydenta.

Jakie zadania stoją przed nowym premierem?

Najważniejszym wyzwaniem będzie przygotowanie Ukrainy do kolejnej zimy. Zarówno prezydent Zełenski, jak i sam Korecki wskazywali bezpieczeństwo energetyczne jako absolutny priorytet nowego gabinetu. Ukraińskie władze obawiają się, że nadchodzący sezon grzewczy może być najtrudniejszy od początku pełnoskalowej wojny.

Podczas wystąpienia przed parlamentem Korecki wymieniał także inne cele: wsparcie armii, rozwój przemysłu obronnego, pomoc społecznościom przyfrontowym, utrzymanie stabilności gospodarczej, efektywne wykorzystanie pomocy zagranicznej oraz dalszą integrację z Unią Europejską.

Co pisały ukraińskie media?

Jeszcze przed formalnym zgłoszeniem kandydatury „Ukraińska Prawda” informowała, że Korecki znajduje się w gronie czterech osób rozważanych na stanowisko premiera, ale już wtedy był postrzegany jako jeden z głównych faworytów obozu władzy. Dziennik zwracał uwagę na jego spotkanie z prezydentem oraz rozmowy dotyczące „wzmocnienia odporności Ukrainy” i realizacji nowej strategii państwa.

RBC-Ukraina pisała z kolei, że wraz z przyjściem Koreckiego może dojść do istotnej reorganizacji rządu, w tym podziału części dużych resortów i zmian personalnych w kilku ministerstwach. Portal określał go jako „faktycznie bezalternatywnego” kandydata na stanowisko szefa rządu.

„Ekonomiczna Prawda” podkreślała, że nowy premier jest przykładem menedżera, który wszedł do wielkiej polityki bez wcześniejszej kariery partyjnej. Zdaniem rozmówców medium jego dotychczasowe sukcesy w państwowych spółkach energetycznych przekonały prezydenta, że będzie odpowiednim człowiekiem do kierowania gabinetem w czasie wojny.

Dla Ukrainy nominacja Koreckiego oznacza powierzenie sterów państwa osobie kojarzonej przede wszystkim z gospodarką i energetyką. To właśnie od wyników w tych obszarach będzie w dużej mierze zależeć ocena pierwszych miesięcy jego urzędowania.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk

Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny »
Tematy: UkrainaOrlenZełenski
Powiązane
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Nie przegap
piec gazowy
Klamka zapadła. Rząd podał czarną listę urządzeń grzewczych. Zapomnij o dopłatach
renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS 2026 2027
Coraz młodsi renciści w Polsce. Raport ZUS pokazuje niepokojący trend
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Recyklomat, butelkomat
Nowe rodzaje opakowań w systemie kaucyjnym. Do butelkomatów trafią kartony po soku, mleku, małe szklane butelki
Nowa opłata za ogrzewanie i paliwo. Miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Ukryta opłata za ogrzewanie i paliwo. Od 2028 roku miliony Polaków zapłacą więcej przez ETS2
Polecamy
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Rynek wtórny wygrywa z deweloperami. Są wyniki nowego badania
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
paragraf lupa szkło powiększające prawo przepisy prawne akty normatywne ustawa rozporządzenie zarządzenie dekret obwieszczenie
Nadzór wojewodów nad jednostkami samorządu terytorialnego – wyniki kontroli NIK
Aleksandar Vuczić
Serbia wesprze Ukrainę humanitarnie. Vuczić: nie będzie pomocy wojskowej
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Znalazłeś pieniądze na ulicy? Nowe prawo zmienia wszystko. Zobacz, kiedy możesz je legalnie zatrzymać
Eutanazja
Francja zrobiła krok w stronę eutanazji? Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę
Kraj
Będzie pogoda nad polskim morzem?
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
ai sztuczna inteligencja dyskryminacja rekrutacja uprzedzenia
AI może powielać uprzedzenia podczas rekrutacji. Czy będą dodatkowe przepisy chroniące przed dyskryminacją?
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Poszkodowani w programie "Czyste Powietrze". Rząd szykuje projekt ustawy
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Wojsko ma ruszyć bez zwłoki. MON szykuje nowy plan na trudny czas
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
Polska stworzyła zabójczą sieć dla F-35. Wróg traci przewagę w powietrzu
kamera, sąsiad, posesja, dom, monitoring
Masz kamerę na elewacji? Jeden błąd może kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych
Patrol policji na skraju lasu
Sezon na jagody trwa, ale łatwo narazić się na mandat. Tego w lesie robić nie wolno
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Przeczuwają atak Rosji. Sąsiad Polski przygotowuje się na najgorsze
Świat
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
Dlaczego Rosjanie wysyłają samoloty nad Bałtyk? Padła konkretna odpowiedź
Zełenski
Zełenski zmienił premiera, ale wywołał problem. Politolog wskazuje konsekwencje
Serhii Koretskyi
Nowy premier Ukrainy wybrany. Serhij Korecki ma przygotować kraj na najtrudniejszą zimę wojny
Ukraińscy żołnierze na poligonie
Miażdżenie twarzy i dół z Rosjanami. Byli żołnierze o patologiach w elitarnym pułku Ukrainy
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
Serhij Korecki nowym premierem Ukrainy. Jest decyzja parlamentu
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
„Przestańcie wszystko niszczyć”. Masowy protest w Kijowie przeciw decyzji Zełenskiego
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Niemcy zazdroszczą Polsce. Chodzi o integrację uchodźców z Ukrainy
Dron YFQ-44A Fury podczas testu
To może być lojalny skrzydłowy dla polskich F-35. Przeszedł pierwszy udany test z uzbrojeniem
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj