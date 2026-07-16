We wtorek 14 lipca policjanci interweniowali w lesie w Nagladach koło Olsztyna. Mężczyzna najpierw wjechał samochodem do lasu, a następnie zbierał jagody przy użyciu specjalnej maszynki, nazywanej również grzebieniem lub zbieraczką.

Za używanie mechanicznego narzędzia do zbioru owoców leśnych został ukarany mandatem w wysokości 50 zł. O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie, o czym wspomniał portal O2.

Dlaczego za zbieranie jagód można dostać mandat?

Wbrew powszechnej opinii problemem nie jest samo zbieranie jagód, lecz sposób, w jaki się to robi. Mechaniczne grzebienie wyrywają liście, łamią pędy, a nierzadko uszkadzają całe krzewinki wraz z korzeniami. W efekcie niszczą runo leśne i ograniczają przyszłe plony.

Z tego powodu przepisy zabraniają pozyskiwania owoców leśnych przy użyciu urządzeń powodujących uszkodzenia roślin. Zbieranie powinno odbywać się ręcznie, bez naruszania ściółki i roślinności.

Gdzie można zbierać jagody, a gdzie obowiązuje zakaz?

Co do zasady owoce runa leśnego można zbierać bezpłatnie w lasach państwowych na własne potrzeby. Inaczej wygląda sytuacja w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, gdzie obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne przepisy i zbieranie jagód jest zabronione.

Ograniczenia dotyczą również zbiorów prowadzonych na skalę przemysłową. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody oraz zawarcie odpowiedniej umowy z nadleśnictwem.

Leśnicy i policja przypominają, że podczas wyprawy do lasu warto pamiętać także o innych obowiązujących przepisach. Mandat można otrzymać m.in. za wjazd samochodem do miejsc, gdzie ruch pojazdów jest zabroniony, rozpalanie ogniska poza wyznaczonymi miejscami czy zaśmiecanie lasu.

W przypadku zbierania jagód najważniejsza pozostaje jednak podstawowa zasada – owoce należy zbierać ręcznie, tak aby nie niszczyć roślin i nie powodować szkód w leśnym ekosystemie.

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących korzystania z lasów

Równocześnie w Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz Kodeksu wykroczeń. Zakłada on przede wszystkim ułatwienia dla osób korzystających z lasów rekreacyjnie, m.in. szersze możliwości uprawiania turystyki i jazdy konnej oraz zmianę zasad dotyczących puszczania psów luzem. Projekt nie przewiduje natomiast zmian przepisów regulujących zasady zbierania owoców runa leśnego. Źródło: sejmowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 2747).

Jak zgodnie z prawem zbierać jagody?

zbierać owoce wyłącznie ręcznie,

nie używać grzebieni, maszynek ani innych mechanicznych zbieraczek,

zbierać owoce na własny użytek,

unikać parków narodowych i rezerwatów przyrody, gdzie obowiązuje zakaz zbioru,

szanować las i nie niszczyć runa leśnego.

Taki sposób zbioru pozwala uniknąć mandatu, a jednocześnie chroni leśny ekosystem przed zniszczeniem.