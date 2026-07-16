Zbierał jagody. Kontrola zakończyła się mandatem
We wtorek 14 lipca policjanci interweniowali w lesie w Nagladach koło Olsztyna. Mężczyzna najpierw wjechał samochodem do lasu, a następnie zbierał jagody przy użyciu specjalnej maszynki, nazywanej również grzebieniem lub zbieraczką.
Za używanie mechanicznego narzędzia do zbioru owoców leśnych został ukarany mandatem w wysokości 50 zł. O sprawie poinformowała Komenda Miejska Policji w Olsztynie, o czym wspomniał portal O2.
Dlaczego za zbieranie jagód można dostać mandat?
Wbrew powszechnej opinii problemem nie jest samo zbieranie jagód, lecz sposób, w jaki się to robi. Mechaniczne grzebienie wyrywają liście, łamią pędy, a nierzadko uszkadzają całe krzewinki wraz z korzeniami. W efekcie niszczą runo leśne i ograniczają przyszłe plony.
Z tego powodu przepisy zabraniają pozyskiwania owoców leśnych przy użyciu urządzeń powodujących uszkodzenia roślin. Zbieranie powinno odbywać się ręcznie, bez naruszania ściółki i roślinności.
Gdzie można zbierać jagody, a gdzie obowiązuje zakaz?
Co do zasady owoce runa leśnego można zbierać bezpłatnie w lasach państwowych na własne potrzeby. Inaczej wygląda sytuacja w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, gdzie obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne przepisy i zbieranie jagód jest zabronione.
Ograniczenia dotyczą również zbiorów prowadzonych na skalę przemysłową. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody oraz zawarcie odpowiedniej umowy z nadleśnictwem.
Nie tylko maszynka. To również może skończyć się mandatem
Leśnicy i policja przypominają, że podczas wyprawy do lasu warto pamiętać także o innych obowiązujących przepisach. Mandat można otrzymać m.in. za wjazd samochodem do miejsc, gdzie ruch pojazdów jest zabroniony, rozpalanie ogniska poza wyznaczonymi miejscami czy zaśmiecanie lasu.
W przypadku zbierania jagód najważniejsza pozostaje jednak podstawowa zasada – owoce należy zbierać ręcznie, tak aby nie niszczyć roślin i nie powodować szkód w leśnym ekosystemie.
Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących korzystania z lasów
Równocześnie w Sejmie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz Kodeksu wykroczeń. Zakłada on przede wszystkim ułatwienia dla osób korzystających z lasów rekreacyjnie, m.in. szersze możliwości uprawiania turystyki i jazdy konnej oraz zmianę zasad dotyczących puszczania psów luzem. Projekt nie przewiduje natomiast zmian przepisów regulujących zasady zbierania owoców runa leśnego. Źródło: sejmowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 2747).
Jak zgodnie z prawem zbierać jagody?
- zbierać owoce wyłącznie ręcznie,
- nie używać grzebieni, maszynek ani innych mechanicznych zbieraczek,
- zbierać owoce na własny użytek,
- unikać parków narodowych i rezerwatów przyrody, gdzie obowiązuje zakaz zbioru,
- szanować las i nie niszczyć runa leśnego.
Taki sposób zbioru pozwala uniknąć mandatu, a jednocześnie chroni leśny ekosystem przed zniszczeniem.
Jestem absolwentem ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od lat tworzę treści o tematyce prawnej i gospodarczej. Doświadczenie zdobywałem w redakcjach takich serwisów jak bankier.pl czy gazeta Fakt. Przez kilka lat pełniłem funkcję redaktora naczelnego portalu biznesinfo.pl. W mojej pracy stawiam na rzetelność, przejrzystość i praktyczne podejście do prawa.