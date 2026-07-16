Przyczyna potrzeby zmiany stawek maksymalnych

Taksa notarialna nie była waloryzowana od ponad 20 lat. Od tego czasu o ponad 100% wzrosły ceny towarów i usług, a kilkakrotnie wynagrodzenie minimalne i koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Notariusze mają do wykonania więcej czynności organizacyjnych czy o charakterze publicznoprawnym. Dodatkowo wzrosła ilość notariuszy przy zbliżonej liczbie czynności przez nich wykonywanych. Przeważająca większość kosztów prowadzenia kancelarii notarialnej ma charakter stały.

Udzielenie pełnomocnictwa notarialnego

Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności ma kosztować 100 zł – obecnie 30 zł. Natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 200 zł (100 zł).

Sporządzenie protokołów dotyczących spółek kapitałowych prawa handlowego

Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może kosztować maksymalnie 900 zł, aktualna kwota to 750 zł. Natomiast przygotowanie przez notariusza protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy to planowany maksymalny wydatek w wysokości 1.300 zł, na razie 1.100 zł

Czynności związane z zarządcą sukcesyjnym

Zarządca sukcesyjny to osoba, która po śmierci osoby prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przejmuje kierowanie przedsiębiorstwem aż do uregulowania spraw spadkowych. Zarząd sukcesyjny zapewnia ciągłość działalności.

Za sporządzenie aktu powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 100 zł i jest dwukrotnie wyższa od dotychczasowej. Natomiast potrzeba sporządzenia protokołu takiej czynności to maksymalny wydatek 200 zł (teraz 100 zł). Koszt protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego jest równy cenie maksymalnej protokołu jego powołania.

Za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, maksymalna stawka ma wynosić 100 zł (dotychczas 50 zł).

Podwyżka innych opłat związanych z czynnościami notarialnymi

Zaprotokołowanie przebiegu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymaga od notariusza czynności poza siedzibą kancelarii oraz dojazdu do miejsca ich wykonania.

Notariusze mają za powyższe działania prawo do dodatkowego wynagrodzenia w zależności od pory. Te stawki mają wzrosnąć o 100% - do kwoty 100 zł w porze dziennej (między godziną 8 a 20), a 200 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Zasadniczej zmianie ulegną również opłaty za sporządzenia przez notariusza wypisu, odpisu lub wyciągu. Dotychczasowa stawka 6 zł ma ulec zmianie skokowo tj.

12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21.

Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.