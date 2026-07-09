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Projekt wzrostu maksymalnej taksy notarialnej – ceny nie zmieniły się od 20 lat

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 07:16
akt notarialny
taksa notarialna/Shutterstock
W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek notarialnych. Potrzeba podwyższenia stawek została szeroko uzasadniona. Jakie argumenty zostały przywołane? Ile będą wynosić maksymalne stawki notarialne?

Taksa notarialna powinna być ustalana, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności od także możliwość zwiększenia wynagrodzenia za dokonanie czynności poza kancelarią. Powinien również zostać zaspokojony interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym, a także uwzględniony fakt, iż maksymalna stawka za czynność notarialną nie może przekroczyć sześciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Przyczyna potrzeby zmian stawek maksymalnych

Zauważono zmianę poziomu cen, kosztów prowadzenia kancelarii notarialnych, a w szczególności pracy, utrzymania lokali, energii, usług informatycznych i obsługi biurowej, a także wzrost złożoności i czasochłonności czynności notarialnych. Wskazano, że notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego, w związku z tym musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, utrzymać odpowiednio przygotowany personel oraz zapewnić bezpieczną dla klientów infrastrukturę lokalową, organizacyjną i informatyczną. Zdaniem ustawodawcy notariusz powinien zachować bezstronność wobec stron, być odpornym na naciski ekonomiczne mogące oddziaływać na wykonywanie obowiązków a tym samym wynagrodzenie pełni funkcje wykraczająca poza rekompensatę za poświęcony czas.

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Wzrost wysokości kosztów i zmiana struktury wykonywania zawodu notariusza

W latach 2004-2026 nastąpił wzrost cen towarów i usług o ok. 103,1 %, tym samym brak waloryzacji jest tożsame z obniżeniem wynagrodzenia notariusza o połowę. Natomiast minimalne wynagrodzenia za pracę w tym okresie wzrosło aż o ok. 483, 3 %, a koszt zatrudnienia pracownika otrzymującego takie wynagrodzenie z 994,90 zł do 5.790,27 zł. Koszty pracy są podstawowym obciążeniem w prowadzeniu kancelarii notarialnej. W związku z tym już ¼ kancelarii nie zatrudnia już żadnego pracownika a kolejnych 35 % jednego. Koszty prowadzenia kancelarii wzrosły o ok.80 % w porównaniu z 2004 r. co wynika ze zwiększenia zakresu i kosztochłonności obowiązków związanych z wykonywanych czynności notarialnych, zwiększyły się wymagania organizacyjne i publicznoprawne np. związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zauważono również, znaczy wzrost liczby notariuszy przy zbliżonej ilości czynności notarialnych, a koszty prowadzenia kancelarii notarialnej mają w przeważającym zakresie charakter stały i są do poniesienia niezależnie od liczby dokonanych czynności co zostało określone jako zmiana struktury wykonywania zawodu.,

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: kosztynotariuszetwoje finansestawki maksymalne
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