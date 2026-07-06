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26 tys. zł za godzinę? Ujawniono, ile zarabiali niektórzy lekarze

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 08:13
26 tys. zł za godzinę? Ujawniono, ile zarabiali niektórzy lekarze
26 tys. zł za godzinę? Ujawniono, ile zarabiali niektórzy lekarze/Shutterstock
Spółka neurochirurgów mogła zarabiać nawet 26 tys. zł na godzinę i ponad 300 tys. zł dziennie. Wirtualna Polska opisuje ustalenia NFZ, z których wynika, że do rozliczeń miały trafiać kosztowniejsze procedury niż te faktycznie wykonywane podczas krótkich zabiegów.

Lekarze w soboty wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających od 3 do 10 minut

Portal poinformował, że jednym ze szpitali, który wszedł we współpracę ze spółką neurochirurgów, jest Szpital w Mogilnie w woj. kujawsko-pomorskim. Umowę ze spółką neurochirurgów podpisała była dyrektor placówki, a sprawa została zgłoszona do prokuratury - napisała WP.

„Lekarze brali za każdy zabieg 65 proc. tego, co płacił NFZ. W soboty wykonywali po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ w dokumentacji sprawozdawali czterokrotnie droższą procedurę: taką, której nie byliby w stanie wykonać w tak krótkim czasie” - podał portal.

Wyniki kontroli NFZ

Według WP NFZ w maju zakończył kontrolę - dopatrzył się nieprawidłowości i nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,6 mln zł, a dyrekcja placówki nie ma pieniędzy na wynagrodzenia w lipcu.

Jak poinformował portal, podobną działalność spółka neurochirurgów prowadziła w szpitalu w Miastku (woj. pomorskie), gdzie sprawę bada NFZ i CBA pod nadzorem prokuratury. „Wytworzenie fikcyjnej dokumentacji szpitalnej posłużyło jedynie do wyłudzenia środków z NFZ” - uważa cytowany przez WP konsultant wojewódzki. „W jednym szpitalu oszacowano skalę możliwych wyłudzeń na prawie 13 mln zł” - dodano w komunikacie konsultanta.

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Źródło: Wirtualna Polska
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: wynagrodzeniaNFZlekarze
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