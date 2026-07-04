W lipcu 2026 wynagrodzenie wyższe o 1000 zł. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Prawo do dodatku za pracę w porze nocnej wynika z art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami, każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Jego wysokość wynosi 20% stawki godzinowej wyliczanej od obowiązującej płacy minimalnej.

Dodatek ten ma charakter obowiązkowy i nie zależy ani od rodzaju zawartej umowy, ani od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku pracowników stale wykonujących pracę w nocy poza siedzibą pracodawcy, możliwe jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w porze nocnej.

Kto może otrzymać blisko 1000 zł więcej do pensji w lipcu 2026?

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych, bez względu na formę zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia podstawowego. Jego wysokość jest uzależniona przede wszystkim od liczby godzin przepracowanych w nocy oraz obowiązującej płacy minimalnej.

W lipcu 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, natomiast nominalny czas pracy w tym miesiącu to 184 godziny.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 184 godz. = 26,12 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

26,12 zł × 20% = 5,22 zł

Jeśli pracownik przepracuje w czerwcu 184 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

184 godz. × 5,22 zł = 960,48 zł

W zaokrągleniu daje to blisko 1000 zł.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 kolejnych godzin mieszczących się w przedziale od 21:00 do 7:00, jednak jej dokładne ramy czasowe ustala pracodawca. Zazwyczaj są one określone w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub w umowie o pracę. W praktyce może to być np. okres od 21:00 do 5:00, od 21:30 do 5:30, od 22:00 do 6:00 czy od 23:00 do 7:00.

Warto przy tym zaznaczyć, że godziny te nie muszą być jednakowe dla wszystkich zatrudnionych. Ich zakres może różnić się w zależności od stanowiska, rodzaju pracy oraz systemu czasu pracy obowiązującego w danym zakładzie.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi ważną część wynagrodzenia i pracodawca jest zobowiązany do jego wypłacenia zgodnie z Kodeksem pracy. Jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin przepracowanych w nocy oraz od obowiązującej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia. W lipcu 2026 roku pracownicy wykonujący obowiązki w godzinach nocnych mogą otrzymać dodatkową kwotę sięgającą nawet 960 zł brutto.