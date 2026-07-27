Forsal logo

Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:05
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz/PAP/EPA
Rosja intensywnie rozbudowuje system obrony powietrznej wokół Moskwy w odpowiedzi na coraz częstsze ataki ukraińskich dronów. Według analizy open source wokół rosyjskiej stolicy powstało około 24 nowych wież dla systemów Pantsir, a jednocześnie przygotowywane są kolejne stanowiska dla zestawów S-400. Mimo rozbudowy osłony ukraińskie bezzałogowce nadal docierają do strategicznych obiektów w pobliżu miasta.

Rosja w ostatnich miesiącach znacząco rozbudowała system obrony przeciwlotniczej wokół swojej stolicy. Jak wynika z analizy opublikowanej przez badacza open source działającego pod pseudonimem jembob na platformie X, wokół Moskwy powstało około 24 nowych wież przeznaczonych dla systemów przeciwlotniczych Pantsir.

Nowy pierścień obrony wokół Moskwy. Rosja szykuje się na ataki

Według najnowszych ustaleń nowe konstrukcje tworzą dodatkowy pierścień obrony o promieniu około 40 km. Równocześnie na dachach budynków w samej Moskwie rozmieszczono od trzech do czterech zestawów Pantsir-SMD, a w dwóch kolejnych lokalizacjach trwają przygotowania do rozmieszczenia systemów dalekiego zasięgu S-400.

Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie

Analiza wskazuje również, że część nowych stanowisk zlokalizowano w pobliżu strategicznych obiektów, takich jak rafineria ropy naftowej, rezydencja Władimira Putina oraz lotnisko Moskwa-Wnukowo. Badacz zwrócił także uwagę, że co najmniej trzy nowe wieże powstały obok istniejących ziemnych stanowisk, co może oznaczać zastępowanie starszej infrastruktury nową.

Pantsir i S-400 mają stworzyć wielowarstwową osłonę nad Moskwą

System Pantsir odpowiada za ochronę na krótkim dystansie i stanowi ostatnią linię obrony przed samolotami, pociskami manewrującymi oraz dronami, którym uda się przełamać wcześniejsze warstwy obrony przeciwlotniczej. Standardowa wersja Pantsir-S1 wykorzystuje pociski przeciwlotnicze oraz dwie armaty automatyczne kalibru 30 mm. Z kolei rozmieszczany na dachach Pantsir-SMD-E został zoptymalizowany do zwalczania bezzałogowców. W tej wersji zrezygnowano z działek na rzecz dwóch typów pocisków.

Potężne balony pojawią się nad Polską. Wojsko apeluje do mieszkańców
Potężne balony pojawią się nad Polską. Wojsko apeluje do mieszkańców

Rakieta 95Ja6 może razić cele w odległości około 20 km, natomiast mniejsza TKB-1055 przeznaczona jest do zwalczania niewielkich dronów na dystansie do 7 km i wysokości około 5 km. System wykorzystuje radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym o zasięgu wykrywania wynoszącym około 24 km. Z kolei S-400 odpowiada za najdalszą warstwę obrony powietrznej i ma przechwytywać cele jeszcze przed zbliżeniem się do miasta.

Mimo budowy tarczy ukraińskie drony nadal docierają pod Moskwę

Rozbudowa obrony powietrznej jest odpowiedzią na coraz skuteczniejsze uderzenia ukraińskich bezzałogowców. Według dostępnych analiz do 20 lipca Rosja zgromadziła już wokół Moskwy blisko 100 stanowisk systemów Pantsir oraz około 25 baterii S-300 i S-400.

Mimo tak rozbudowanej osłony ukraińskie drony wciąż zdołały dotrzeć do obiektów logistycznych i paliwowych położonych zaledwie 20–30 km od stolicy. W nocy z 19 na 20 lipca zaatakowano skład paliw oraz cztery duże centra logistyczne w pobliżu Moskwy. Dzień później ukraińska 15. Samodzielna Brygada Artyleryjska "Czarny Las" poinformowała o zniszczeniu zestawu Pantsir-S1 osłaniającego rosyjskie lotnisko wojskowe w Chalino w obwodzie kurskim.

Śledź najnowsze informacje dotyczące wojny, bezpieczeństwa i obronności. Więcej materiałów na ten temat znajdziesz na Forsal.pl.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz »
Tematy: Rosjawojna w UkrainieUkrainaMoskwa
Powiązane
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska chce układu z USA i Ukrainą. W tle produkcja potężnych pocisków
Polska armia wkracza w nową erę. Od teraz będziemy siać miny
Polska armia wkracza w nową erę. Od teraz będziemy siać miny
Polska kupuje potężną broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Polska kupuje potężną broń. Ukraińcy przecierają oczy ze zdumienia
Nie przegap
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Nowe prawo o cyberbezpieczeństwie, AI Act już od 2 sierpnia obejmie wszystkie firmy. Nie ważne czy używasz własnych rozwiązań czy od dostawców zewnętrznych. Musisz mieć wykonany audyt cyberbezpieczeństwa i przygotowane procedury i pracowników do AI.
Nowe prawo o cyberbezpieczeństwie obejmie wszystkie firmy. Wiele się zmieni od 2 sierpnia
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Donald Tusk
Powrót do regulowanych cen paliw jeszcze przed końcem wakacji? Tusk: Rozmawiałem z ministrem finansów
Rosyjscy rekruci po mobilizacji z 2022 roku
Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji
Budowa umocnień Taczy Wschód
Analityk wypunktował Tarczę Wschód. Dostało się też całej wschodniej flance NATO
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych
Dojazd do Lotniska Chopina będzie utrudniony. Ważny komunikat dla podróżnych
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Polecamy
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
gastroskopia badanie
Rak żołądka nadal jednym z najgroźniejszych nowotworów. Te liczby alarmują
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Zmiany w prawie nie zwalniają tempa. Jak wyprzedzać je z INFORLEX?
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Czy tylko osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie ze środków PFRON?
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
Będą zmiany w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku
Kraj
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Polska armia odebrała nową broń. Ukraińcy wskazali duże zagrożenie
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Rozwój Plus w sondażu. Takie poparcie zdobyłaby partia Morawieckiego
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
dni wolne od pracy, decyzja, sejm, 1 sierpnia, MRPiPS
Zapadła decyzja w sprawie 1 sierpnia. Czy rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie dniem ustawowo wolnym od pracy?
Karta SIM, telefon
Wielka ucieczka od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące
Świat
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Putin pomaga Iranowi w atakach na USA? Trump zapowiada, że zapyta rosyjskiego przywódcę
Berlin, zamach
Zamach w Berlinie. Po ataku ruszyła fala fałszywych informacji w sieci
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Co się dzieje wokół Moskwy? Rosja szykuje się na najgorszy scenariusz
Rosyjscy rekruci po mobilizacji z 2022 roku
Putin zaciska sieć wokół Rosjan. To kolejny sygnał przygotowań do mobilizacji
Atak na Paradę Równości w Berlinie. Kobieta, która zginęła, była Polką
Atak na Paradę Równości w Berlinie. Kobieta, która zginęła, była Polką
Kolejna zmiana w rządzie Niemiec. Wiadomo, kto obejmie ważny resort
Kolejna zmiana w rządzie Merza. Nowy minister transportu
Budowa umocnień Taczy Wschód
Analityk wypunktował Tarczę Wschód. Dostało się też całej wschodniej flance NATO
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj