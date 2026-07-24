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Ceny paliw znów wzrosną. Największe zmiany dotyczą diesla

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:37
Ceny paliw znów wrosną. Największe zmiany dotyczą dieslael
Ceny paliw znów wrosną. Największe zmiany dotyczą diesla/Shutterstock
Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw. Analitycy e-petrol.pl prognozują, że w przyszłym tygodniu najbardziej może zdrożeć olej napędowy.

Ceny paliw [PROGNOZA]

„Prognozowane przedziały cen wyniosą:

  • dla benzyny Pb98 – 8,14–8,29 zł/l,
  • dla benzyny Pb95 – 7,29–7,42 zł/l,
  • dla oleju napędowego – 7,99–8,15 zł/l,
  • dla autogazu (LPG) – 3,06–3,15 zł/l.

Sezon wakacyjny to wyższy popyt na paliwa

Sezon wakacyjnych wyjazdów sprzyja utrzymaniu wysokiego popytu na paliwa, co zmniejsza przestrzeń do wyraźniejszych obniżek, zwłaszcza, ze modelowe marże dla prowadzących stacje paliw kurczą się” - wskazali analitycy.

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Ceny hurtowe paliw

Na rynku hurtowym największe zmiany dotyczą oleju napędowego i oleju opałowego. Cena diesla wzrosła w ciągu tygodnia o 134 zł/m sześc., osiągając poziom 6566 zł/m sześc., natomiast olej opałowy podrożał o 242 zł/m sześc. do 5154 zł/m sześc. Natomiast benzyna 98 zdrożała o 41 zł/m sześc. do 6594 zł/m sześc., a benzyna 95 - jedynie o 12 zł/m sześc., do 5803 zł/m sześc. - podano.

Napięta sytuacja na rynku ropy naftowej

Analitycy podkreślili, że sytuacja na rynku ropy naftowej staje się coraz bardziej napięta. Problemem jest już nie tylko utrzymująca się blokada cieśniny Ormuz, ale też ryzyko związane z ograniczeniem dostaw z rejonu Morza Czerwonego w związku zapowiedzią ataków ze strony jemeńskich Huti. „Taki rozwój wydarzeń przekłada się na mocny wzrost notowań surowca w ostatnich dniach, które w trakcie czwartkowej sesji na giełdzie w Londynie ustanowiły kilkutygodniowe maksima, docierając do poziomu 102 dolarów. Dzisiaj przed południem ropa Brent nieznacznie tanieje i jej cena spada poniżej 100 dolarów” - wskazali.

Oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie na rynek ropy wpływ ma także ograniczenie wydobycia w Kazachstanie związane z ukraińskimi atakami na rosyjski terminal eksportowy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, który jest głównym punktem odbioru kazachskiej ropy - dodali analitycy e-petrol.pl.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzyny
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